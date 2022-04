A Szegedi SZC Csonka János Technikum a hagyományokhoz híven idén is autós ballagással búcsúztatta a végzős tanulóit. Az időjárás nem fogadta kegyeibe a rendezvényt, a gyülekező alatt még csak szemerkélt az eső, de az indulásra éppen rákezdett.

Áztak, fáztak a rajtra az iskolából kitóduló diákok és tanárok, de hangos ovációval köszöntöttek minden kapun kigördülő kocsit. Normál esetben egy ősöreg Moszkvics és egy Citroën kacsa vezette volna a sort, de tanár tulajdonosaik nem merték megkockáztatni az esőt, a félévszázados tömítések már nem az igaziak, és nincs mit szépíteni, esőben beáznak.

Eredetileg 50 autó felvonulására kaptak engedélyt, így ez a szám valamivel kisebb lett. De nem volt akkora a csökkenés, mint a motorosoknál, ahol 10 helyett csak kettő vonult fel. Csizmazia Botond egy Honda Triállal, Süli László egy Honda Cub robogóval.

A két tanáron kívül nem indult más motoros, az útvonal a belvárosban villamossíneken keresztül is vezet és nem kockáztathattuk, hogy végzős diákjaink megcsússzanak rajtuk – mondta Tóthné Biró Zsuzsanna. Az igazgatónő hozzátette, ez a harmadik felvonulásuk, és példás az együttműködés a rendőrséggel, amit az is nagyban segít, hogy rendészeti képzés is folyik az iskolában.