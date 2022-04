1970 óta hívják fel minden évben rendezvényekkel a figyelmet a természeti környezet megóvására a Föld napja mozgalom keretében: a Szegedi Vadaspark idén két napra, péntekre és vasárnapra is szervezett programokat. Pénteken iskolás és óvodás csoportokat vártak játékos teszttel és akadálypályával, vasárnap a családokat invitálják játékra.

A feladatok megoldása közben a természet védelmének szemszögéből fedezhették-fedezhetik fel a vadasparkot. Játékos totót töltöttek ki az állatkert lakóiról a a Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola Királyhegyesi Tagintézményébe járó iskolások is, akikkel ottjártunkkor találkoztunk, mégpedig hibátlanul. Már ezzel is jó eséllyel indultak volna az első helyért, aminek jutalma az volt, hogy részt vehetnek az orrszarvúak látványetetésén.

Ám mivel reggel még Szegeden és a megye sok más pontján is esett az eső, az időjárás elriasztotta a kilátogatókat. Több csoport nem érkezett, pedig ottjártunkkor már kellemes idő volt, ha borús is. Így a totó kitöltése után - a helyes megoldásokhoz sok állatot megnéztek, de ez aligha volt teher a gyerekeknek - az iskolások megtudhatták az örömhírt: ők etethetik meg Akenót és Csülököt, mégpedig egészen közelről.

Fotó: Kuklis István

Menyhárt Anikó, a vadaspark munkatársa vezette be az alsósokból álló csoportot az orrszarvúház mögötti területre. Arra kérte a gyerekeket, ne hangoskodjanak, de ennek oka volt. Mint megtudtuk, az orrszarvúak nagyon rosszul látnak, viszont ezt a természet remek hallással és szaglással kompenzálta.

A hangos, ismeretlen zajtól megriadhatnak és elfuthatnak - az iskolások fegyelmezetten vették magukhoz a répákat egy vödörből, majd a kerítés mellé állva kézből adhatták a csemegét a megtermett állatoknak. Akeno és Csülök békésen majszolták a répát, még meg is simogathatták őket. Ebben mi is részt vettünk, és most már tudjuk, miről beszélünk, amikor azt mondjuk valamire: olyan érdes, mint a rinocérosz bőre.