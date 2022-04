Felháborító, de sajnos nem sokat tudunk a dolog ellen tenni – mondta Drimba Tibor, Maroslele polgármestere, mi­­után ismét szembesült vele: a kerékpárút mellé kihelyezett konténerek egyikét valaki egyetlen éjszaka alatt csurig megtöltötte szeméttel.



Mint megírtuk, Drimbát már 2019-ben, közvetlenül a beiktatása után megkeresték a falubeliek azzal a problémával, hogy a községet Makóval összekötő kerékpárút mentén halmozódik a szemét. Nem a kerekezők dobálják el, hanem a bicikliúttal párhuzamosan futó autóúton járó külföldiek, azokon a pontokon, ahol le lehet húzódni az útról.



A 400 millióból épült kerékpárút a Maros-parti város és a falu között bő 14 kilométer; egyébként folytatódik Lele után is, Hódmezővásárhelyig, de azon a szakaszon már nem akkora probléma a szemetelés, mert a kiszombori átkelő felől érkező autók a falu után közvetlenül rátérnek a sztrádára. Drimba úgy gondolta, néhány kukával és figyelmeztető táblával meg lehetne oldani a problémát. Az ötletet a testület is elfogadta, így kibéreltek két konténert egy ezzel foglalkozó cégtől, és ki is helyezték az 1100 literes konténereket. A legszemetesebb helyeknél állították fel; szerdánként ürítik, a költséget a maroslelei önkormányzat vállalta.



A koronavírus-járvány idején, amikor a külföldi autóforgalom lényegében megszűnt, a szemétgyűjtőket visszahozták, nemrégiben azonban újra kihelyezték. A dolog egy ideig működött, a kerékpárút mentén jóval kevesebb lett a hulladék – egészen addig, amíg valaki rá nem jött, hogy a konténert ingyen megtöltheti a saját szemetével. Azóta az ürítés előtti napon teletölti, főként építési törmelékkel, felújításkor feleslegessé vált dolgokkal. Emiatt az átutazók jobb híján a konténer környékét szemetelik tele.

Megoldás? Egyelőre nincs. Gondolkozunk egy vadkamera kihelyezésén, de kérdés, hogy ez segít-e – mondta Drimba. Emellett újabb szemétszedő akció szervezésén gondolkoznak. A megtelt konténerekről készült fotókat mindenesetre közzétette közösségi oldalán. Ezek egyikén kidobott deszka is látható, amire valaki egy területszámítás számait írta fel ceruzával – hibásan: 4,2-ször 1,5 ugyanis nem 13 négyzetméter.