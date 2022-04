Időközi önkormányzati választást tartanak június 26-án Kiskundorozsmán, ahol a Fidesz–KDNP Ruzsa Rolandot indítja önkormányzati képviselőjelöltnek. A helyi vállalkozó azt a becsületes, közösségépítő munkát szeretné folytatni szívvel-lélekkel, amelyet Mihálffy Béla végzett az elmúlt tizenkét évben.

Országgyűlési képviselőnek választották Mihálffy Bélát április 3-án, aki ezt követően egyeztetett a dorozsmai emberekkel, majd arra jutott, hogy engem kérnek fel a jelöltségre. Ez egy olyan megtisztelő felkérés, amelyre nem tudtam nemet mondani. Hosszú évek óta a kereskedelmi szférában dolgozom, ahol sikeresnek érzem magam, az ott megszerzett ta­­pasztalatokat kamatoztatnám, a dorozsmai közösségért szeretnék dolgozni – mondta el kérdésünkre Ruzsa Roland. A képviselőjelölt több mint 10 éve él Dorozsmán, azóta folyamatosan támogatja a helyi közösséget, a rendezvényeket, amelyeken rendszeresen részt is vesz.

Ha bizalmat kapok az itt élőktől, akkor olyan képvise­lőjük szeretnék lenni, aki fo­lyamatosan elérhető, akinek mindig számíthatnak a segítségére, legyen szó például fa­­ültetésről, járdaépítésről vagy fűnyírásról. Célom az is, hogy a jövőben folytatódjon Dorozsma fejlődése, ennek érdekében Mihálffy Bélával is szeretnék együttműködni, hiszen ő a kormányzattal kapcsolatban áll, lobbizni tud ott a fejlesztéseinkért. Közös célunk többek közt a Dorozsmai út felújítása, valamint a Szilva utcai körforgalom kétsávosítása is – avatott be.

Ruzsa Roland arra számít, hogy őt is többen megpróbálják majd megingatni. Durva támadásokra számít, de úgy véli, hogy az elmúlt egy évtizedben sokszor bebizonyította már a dorozsmaiaknak, hogy megbízható ember, akinek a segítségére mindig számíthatnak.