A GINOP-pályázat projektbemutató tájékoztatóján, először Hevesi Ferenc többségi tulajdonos köszöntötte a megjelenteket, a bankok, a legfőbb beszállítók és partnerek képviselőit. Ezt követően Sipos Aurél operatív vezető beszélt rövid prezentáció kíséretében az 1991-ben alapított cégről. Előrebocsátotta, hogy ha az üzembejáráson a nagyérdemű kamionnal találkozik, az nem megrendezett, hanem a napi munka operatív része, a rendezés abból állt, hogy tisztességesen összepakoltak.

A szegedi, sóskúti, szerb és román vállalkozásból álló cégcsoport árbevétele 30 milliárd forint, ennek kétharmadát a szegedi zászlóshajó, a Feszültség Kft. produkálja. Arról ismertek, hogy 24-48 órán belül mindenütt ott tudnak lenni az országban. Ez saját járműparkjuknak köszönhető, 90 százalékban önerőből meg tudják oldani a kiszállítást.

Kábelekkel, vezetékekkel és szerelési anyagokkal foglalkoznak, fő partnereik a villanyszerelők és a beruházó cégek, a magas- és mélyépítésben egyaránt ott vannak. A cégcsoportnak csaknem 10 százalékos a részesedése a magyar piacon, de kábelből ők az elsők.

A 275 milliós pályázati összegből költöttek telephely vásárlásra, csarnokfelújításra és különböző fejlesztésekre is. Mint logisztikai cég, fontos nekik a raktárkapacitás, a targoncák és a kiszerelőgépek, de újként megjelenik náluk a csomagolás automatizálása is. Mint szortírozó nagykereskedők, becsomagolt kiszerelést szállítanak a viszonteladóknak vagy végfelhasználóknak.

Kis gépeik már most vannak arra, hogy a maradék, darab kábelt ledarálják, fémre és műanyagra szelektálják, ezeknek hamarosan nagyobb testvérei is érkeznek. De nemcsak kapacitásbővítésbe, emberekbe is fektetnek, a humán erőforrás fejlesztésére is jut pénz.