Az értékesítési adatok azt mutatják, hogy egyre többen tesznek így, tavaly 35 százalékkal nőtt irántuk a kereslet. Hasonlóan fontos szempont le­­het, hogy velük el lehet kerülni az évi két abroncscserét, amelyet sokan feleslegesnek, idő- és energiaigényesnek gondolnak.



Kilométerkorlát



A négy évszakos abroncs azoknak a járművezetőknek ajánlott, akik főképpen vá­­rosban közlekednek, autójuk nem nagy teljesítményű, éves futásteljesítményük hozzávetőlegesen maximum 20 ezer kilométer, és le tudnak mondani a jármű használatáról havas körülményeknél – hangsúlyozta Menkó Illés. A szakértő hozzátette, a hegyvidéken, havas úton közlekedők számára nem a négy évszakos gumi a legjobb választás.



Azoknak a sofőröknek ajánlott, akik a téli szezonban jel­lemzően hómentes útfelületen vezetnek, hiszen a négy évszakos abroncsnak havas úton hosszabb a fékútja, mint a téli alternatívának. A felhasználó lehet például egy nagyobb városba ingázó vezető, aki nem tesz meg naponta sok kilométert, viszont azt rendszeresen. Mégis van lehetősége mérlegelni, mennyire fontos például 20 centiméteres hóban elindulnia otthonról, vagy onnan is tud dolgozni. Vagy van alternatív közlekedési forma.



Profilmélység



Ha valaki mindennap vezet, akkor nagy eséllyel találkozhat a téli szezonban havas vagy latyakos úttal. A rendszeresség a négy évszakos abroncs szempontjából nem meghatározó szempont, inkább azokat a helyzeteket kell felismernünk, amikor nem ideális őket használni – mutatott rá a Continental műszaki vezetője.



A nagyobb teljesítményű járműveknél téli körülmények között folyamatosan működne a kipörgésgátló, illetve a menetstabilizáló rendszer, hiszen a puha alapanyag helyett keményebb gumi a futófelület, ami nem képes olyan mértékben felvenni az útfelület alakját, mint a téliabroncs – emelte ki Menkó Illés. Ezért jellemzően a kisebb motorteljesítményű gépkocsikhoz ajánlott a négy évszakos abroncs.



Bár sokan úgy gondolnak erre, mint egy olyan megoldásra, amivel el lehet kerülni az abroncscserét, ám egy idő után ezek is elkopnak. Ekkor pedig érdemes újakat beszerezni, és felkeresni a szakembereket. Akkor már mindenképpen abroncsot kell cserélni, ha a mintázat mélysége 1,6 milliméter alá csökken.



Alapanyagok



Nem szabad elfelejteni, hogy akkor is érdemes ellátogatni a szervizekbe félévente, ha nem szükséges a csere, hiszen az abroncsok ellenőrzése a futómű vizsgálata mellett ki­­emelt fon­tosságú. Egy-egy rövid vizsgálat alatt fény derülhet a kezdődő futóműhibára, a korai felismerés pedig pénzt jelenthet, hiszen nem mindegy, hogy az abroncsot meddig koptatja gyorsabban a rossz futómű – mondta a Continental szakembere. Ezeken felül pedig a négy évszakos abroncsok po­­zícióját is ajánlott 7-10 ezer kilométerenként megváltoztatni – figyelve a forgásirányra –, akárcsak a többi típusnál.

Régebben a négy évszakos abroncs használatakor sok kompromisszumot kellett kötni, ám ezek is folyamatos fejlődésen mennek keresztül, hasonlóan a nyári- és téligumikhoz. Így a hátrányuk a szezonális abroncsokkal szemben csökkenő tendenciát mutat, a korai négy évszakos abroncsok esetében még az alapanyagok is mások voltak, mint ma – hívta fel a figyelmet a szakértő.



Első negyedév



Az Európai Gumiabroncsgyártók Szövetsége a napokban tette közzé tagjainak 2022 első negyedéves eladási statisztikáit, amelyek a csereként vásárolt, tehát nem az autógyáraknak értékesített gumik adatait összesítik. Erős növekedést mértek 2021 hasonló időszakához képest, a személyautókra szánt abroncsok piacát a négy évszakos gumik iránti erőteljes kereslet vitte előre.