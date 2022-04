Koncz Róbert és Koncz Miklós a kisteleki focicsapat vezéregyéniségei 3 órája

Testvérpár az életben, a mentőben és a futballpályán

A kisteleki Koncz-testvérek az édesapjuk elvesztése miatt korán egymásra voltak utalva nemcsak az életben, hanem egy idő után már a labdarúgó-pályafutásukban is. Jelenleg a megyei III. osztályban együtt játszanak a kisteleki csapatban, emellett mentőápolóként és mentőgépkocsi-vezetőként is rendszeresen együtt dolgoznak – például a szegedi NB II.-es futballmérkőzéseken is. Mivel az ismeretség régi, és a futballközeg mindig kötetlenebb, ezért tegező stílusban készült a beszélgetés.

Mádi József Mádi József

Hivatás és hobbi. Koncz Róbert (balról) és Koncz Miklós gyakran dolgozik együtt a szegedi Szent Gellért Fórumban. Fotó: Frank Yvette

Hivatás és hobbi. Koncz Róbert (balról) és Koncz Miklós gyakran dolgozik együtt a szegedi Szent Gellért Fórumban. Fotó: Frank Yvette

– Egyértelmű volt, hogy labdarúgók lesztek? Koncz Róbert: – Szerintem igen. ÖCSI, GYERE! – Miért?

K. R.: – Apu futballozott, és tulajdonképpen oda is születtünk a kisteleki futballpályára, mert ő ott dolgozott mint szertáros, gondnok. Egyéves lehetettem, amikor odaköltöztünk, így amikor számomra elkezdett kinyílni a világ, én már rúgtam a labdát. Öt és fél év a korkülönbség közöttünk, így Miki velem és apuval kezdte el a futballozást, ebbe született bele. – Nem vagytok egy korosztály, meddig kellett várni arra, hogy együtt ugyanabban a felnőttcsapatban játsszatok? Koncz Miklós: – Kisteleken Orosházi László volt az edző, én 17 éves voltam 2003-ban, és akkor voltunk a felnőttkeret tagjai először együtt, közösen. Hetedikesként szerepeltem először az ifjúsági keretben. Kevesen voltak, a bátyám pedig úgy jött haza az egyik csütörtöki edzésről, hogy: na, öcsi, szedd össze magad, mert a hétvégén az ifiknél kell játszanod! K. R.: – Én 1997-ben Bitó Tibornál játszottam az első meccsemet a felnőttek között, és ő volt jó pár évig az edzőnk, majd jött Tóth Tibor, és utána Orosházi. EGYMÁSRA UTALVA – Milyen testvérek vagytok az életben és milyenek a pályán? K. M.: – Ez a kettő nem választható el egymástól. Nagyon ritka, hogy van konfliktus, de az életben nincs veszekedés, csak néha a pályán. K. R.: – Kisgyerekek voltunk, amikor apa meghalt, így elég korán, már fiatalként egymásra voltunk utalva. Anya egyedül nevelt bennünket, így amikor ő dolgozott, akkor ketten maradtunk. – Elértétek a futballban azt a karriert, amelyre hivatottak voltatok? K. M.: – Szerintem én igen. Egy NB III.-as meccsem van, ott is egy félidő a KITE-Szegedben. Ezzel én teljesen elégedett vagyok. K. R.: – Én viszont egészen másképpen gondolok a pályafutásomra. Volt egy döntés, amely ha újra elém kerülne, másképpen állnék hozzá. A Hajós Imre-emléktornára kaptunk meghívást az újszegedi Kisstadionba, Portörő Gábor volt az edzőnk Kisteleken, és hét szegedi csapat mellett szerepeltünk ezen az eseményen. Nem is rosszul, hiszen a döntőben a többek között Makra Zsolt alkotta Volán ellen játszottunk. Aztán volt, amikor 4-0-ra vertük őket a kisteleki serdülővel, ezután jött a meghívás a Tisza Volán felkészülésére. Szinte teljesen végigcsináltam az alapozást, de megismerve az időkereteket, nem mertem így nekivágni a szegedi Radnóti-gimnázium utolsó éveinek. Válaszút elé kerültem: a tanulás vagy a futball? Ha most kellene dönteni, lehet, hogy csinálnám a kettőt együtt. Az életük fontos része már gyerekkoruk óta a futball. Fotó: Kuklis István A MENTŐBEN – Az egyikőtök mentőápoló, a másik gépkocsivezető, hogyan jött ez a szakma? K. R.: – Nekem ez sokkal inkább hivatás. A Radnóti elvégzése után a JATE állam- és jogtudományi karára adtam be a jelentkezésemet, de nem vettek fel jogásznak – egy ponton múlt. Végül a munkaügyi kapcsolatok főiskolai szakot végeztem el, és ebben dolgoztam, de még egy évet sem töltöttem a szakmában. Néhány hónap múlva Bárkányi Pétertől, a kisteleki mentőállomás vezetőjétől jött az ötlet, legyek mentőápoló. Immár tizenhetedik éve ez a hivatásom. K. M.: – Vendéglátósként dolgoztam, és 2009-től 2014-ig voltam először mentőgépkocsi-vezető, majd több munkahelyváltás után tavaly szeptembertől dolgozom ismét ebben a szakmában. – Az véletlen, amikor együtt dolgoztok? K. M.: – Nem, tudatos. – És az, hogy gyakran a Szeged-Csanád GA hazai meccsének időpontjában vagytok szolgálatban? K. M.: – Az is tudatos. – A mentőben milyen extrém élményekre emlékeztek? K. M.: – Például egy gyerekszületésre. Amikor kiérkeztünk, már a kitolási szakaszban volt a szülés, tehát látszódott a baba feje. Ilyenkor nincs mit tenni, a helyszínen kell a szülést levezetni és az autóban van is erre szolgáló egységcsomag. K. R.: – Elsősorban törekedni kell arra, és úgy kell felmérni a helyzetet, hogy vagy otthon szül az édesanya, mi vezetjük le a szülést, vagy van idő beérnünk, és a kórházban történik meg a szülés. Igen, én is ezeket tudnám kiemelni, mert ezek jó és szép dolgok. Mindig az visz előre ebben a szakmában, ha vannak boldog pillanatok. És ez nemcsak a születés lehet, hanem ha bármilyen betegnek tudok segíteni a szabványos eljárásrend alapján, amelyből évente vizsgák vannak. Ezek olyan löketet adnak, amelyek visznek előre, hogy lelkileg feltöltődve tudjunk segíteni a következő betegnek. Mindenkit akarok menteni – ez az alap, de a valóság az, hogy sajnos nem tudunk mindenkit. Ha jön egy kellemetlen élmény, ezek a boldog, sikeres esetek feltöltenek. – Ki a főnök a pályán és ki a kocsiban? Az idősebb testvér?

K. M.: – Ő, de csak a kocsiban.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!