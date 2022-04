Annyira kiszáradt a talaj, hogy például az őszi árpa levelei már sárgulni kezdtek. Nem a gombabetegségek miatt, hanem azért, mert nem jut vízhez – mondta Badár Imre, aki Szentesen és környékén gazdálkodik 400 hektáros termőterületen. Gond, hogy víz híján a kijuttatott műtrágyát sem tudták hasznosítani a növények.

A talajhoz már alig mer az ember hozzányúlni. Ahányszor munkát végzünk rajta, a földben lévő minimális nedvességet felhozzuk a felszínre, és azt is elviszi a nap meg a szél. Egy-egy kombinátorozással, boronálással akár 5-6 milliméter nedvességet is elveszíthetünk, és még inkább kiszárad. Csongrád-Csanád és Békés megye nagyon kevés csapadékot kapott. Az én területemen csak 12-15 millimétert. Ez a mos­­tani, pár napos eső arra volt jó, hogy életet mentsen, talán nem száradnak ki a növényeink – mondta Badár Imre.

Kovács György, a szentesi Árpád-Agár Zrt. növénytermesztési és állattenyésztési igazgatója 11 milliméter csapadékot mért, holott a földből 70-80 milliméternyi nedvesség hiányzik. A cégcsoport 4500 hektáros területen termel.

Leírhatatlan a szárazság. Az őszi vetésű növények nagyon gyengék. Idén talán ha 20 milliméter csapadékot kaptak a mostanival együtt. Ráadásul az ősz is száraz volt, ezért eleve későn keltek ki a magok. Sajnos a vadludak, a nagy- és kislilék sem kímélték a termőterületeinket. Több tízezren vertek tanyát a termáltározónál, illetve a halastavaknál, és hosszú időn keresztül dézsmálták a kikelő gabonát – említette meg Kovács György. A cég a múlt héten látott hozzá a napraforgó vetéséhez, amivel most leálltak, mert a talaj hőmérséklete mindössze 4 fok körüli, csak akkor folytatják, ha 10 fokhoz közelít. Kovács György úgy számol, ez a hét második felében következhet be. A hódmezővásárhelyi Hód­agro Zrt. csak 8-10 milliméter esőt kapott. A cégnek 4000 hek­­táros a termőterülete.

Minden csepp víznek örülünk, de ez akkor is borzasztóan kevés. Az erős szél a lehullott csapadék nagy részét el is vitte sajnos – mondta Szabó Lajos vezérigazgató. Náluk 40-45 centiméter mélységig tel­­jesen száraz a talaj.

Sajnos a területünk 1-2 százalékát tudjuk csak öntözni. A búzának már legalább fél lábszárig kellene érnie, ehelyett alig látszik ki a földből. A fej­trágyát hiába szórtuk ki már 1 hónapja, csapadék híján nem mosódott be a talajba, nem hasznosult. Ugyanez jellemző a többi kalászosra és a repcére is. Az idei év sajnos nem éppen reményt keltő – nyilatkozta lapunknak Szabó Lajos.