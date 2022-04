A háború kitörését követő jelentős árfolyamváltozás hatása szinte napok alatt megmutatkozott a használtautó-piaci árakon is. Ez az elmozdulás automatikusan beépült az importgépkocsik áraiba, a hatás pedig gyorsan átgyűrűzött a belföldi használt autók piacára is.

A JóAutók.hu teljes kínálatának átlagára 4,9 millió forint alatti értékről 5,3 millió forint fölé emelkedett, vagyis 30 nap alatt 9 százalékot nőtt.

Ezzel párhuzamosan a keresések száma is tartósan visszaesett. Tény, hogy a vásárlók egy széles köre elbizonytalanodott, és későbbre halasztja nagyobb összegű beruházásait.



– A háború negatív hatásai, főként egy hosszan elhúzódó válság esetén, alaposan rányomhatják bélyegüket a használt­autó-piac idei teljesítményére - magyarázta Halász Bertalan. A JóAutók.hu vezérigazgatója hozzátette, az új kocsik piacán a csiphiány mellett most már egyéb alkatrészek ellátási problémái is felmerültek, emiatt csúsznak a flottacserék, így 3-4 éves járművek csak kisebb számban jelennek meg a piacon.



Egyik kollégám jó áron vett három éve egy 2009-es évjáratú Fordot, belehajtott több mint 100 ezer kilométert, és legnagyobb meglepetésére a mértékadó használt autós portál a napokban azt dobta ki neki, hogy közel ugyanannyiért el tudná adni.

Az ugyanannyiért megközelítés a fiatalabb autókra is igaz. Kérdésünkre Halász Bertalan megerősítette, ma egy kifogástalan állapotú, kevés kilométeres 2 éves használt autó eladható annyiért, amennyiért a vevő akkor kihozta a szalonból.



Hasonlóan látja ezt egy szegedi kereskedő, Horváth Csaba is, hozzátéve, nincs új autó. Ha valaki például most akar venni egy flottaautónak is népszerű német vagy cseh középkategóriás vagy eggyel kisebb modellt, szerinte 2024 tavasza előtt nem tudják neki biztosra ígérni. A használt legalább van, igaz, megkérik az árát.