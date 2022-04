A látogatási tilalmat még március 17-én rendelte el a hatóság az influenzajárvány miatt. A látogatóknak most, a korlátozás megszüntetése után több szigorú szabályt is be kell tartaniuk a betegek védelmében. A szabályokat a honlapon 9 pontban foglalta össze az igazgató.



Egy beteghez naponta legfeljebb két látogató mehet be, személyenként maximum 30 perces időtartamra, vagy egy látogató 60 percig tartózkodhat a kórteremben.



A betegek védelme érdekében a látogatók az intézmény teljes területén, így az udvaron is kötelesek maszkot viselni. Amennyiben a beteg önállóan biztonságos helyváltoztatásra képes, azt kérik a látogatóktól, hogy a találkozás a kórtermen kívüli területeken, kedvező időjárás esetén legfőképpen az intézmény udvarán történjen. Szabadtéren, az udvaron a kórház nem korlátozza a látogatók számát.



A Covid19-fertőzés miatt kezelt betegek nem látogathatók, kivételt képeznek a súlyos állapotban lévők, a kiskorú betegek és a szülő nők. Ez esetekben a kapcsolattartáshoz szükséges engedélyt az osztályvezető főorvos vagy az ügyeletes orvos adja ki.



A betegek vallásgyakorlás céljából is jogosultak a kapcsolattartásra, a koronavírus-fertőzöttség esetén is. A látogatókat a portán kihelyezett kézfertőtlenítő használatára és a védőtávolság betartására is kérik. Mind a vásárhelyi, mind pedig a makói kórházban.