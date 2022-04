Véghajrájához érkezett a TV2 sportreality műsora, az Exatlon: vasárnap kiderül, melyik női és férfi játékos viheti haza a 15-15 millió forintos fődíjat. A szegedi Busa Gabriella a tegnapi adásban nagy lépést tett ebbe az irányba: első női versenyzőként jutott be a top 3-ba. Ha sikerülne megnyernie a döntőt, immár kétszeres Exatlon-győztesnek mondhatná magát, hiszen a 2. évadban megnyerte a női finálét.





A háromszoros kick-box-világbajnok, aki civilben a Csongrád-Csanád Megyei Rend­­őr-főkapitányság gazdaságvédelmi nyomozója, 2020-ban is a kezdő csapat játékosa volt, vagyis az első naptól az utolsóig szerepelt. Most ismét január első napjaitól küzd a dominikai tengerparton felállított sportpályákon, ráadásul sokáig ott volt mellette a korábbi évadban szerzett barátja, Zozó is. Ő a múlt pénteki párbaj végén búcsúzott, így az egyéni szakaszt már az ő támogatása nélkül kell végigcsinálnia Gabinak. A szegedi sportolónőnek egyetlen párbajon sem kellett részt vennie az idei évadban, többször volt a legjobb statisztikájú Bajnok.



Keddi győzelmével kapcsolatban elmondta, jó érzés volt nyerni, de tudja, hogy ez csak egy állomás a teljes versenyt tekintve, ezért nem bízza el magát. Az, hogy aznap nyerni tudtam, csak egy aktuá­lis állapotot mutatott. Minden egyes nap meg kell küzdeni az ittlétért – fogalmazott. Arra a kérdésre, hogy szerinte ki csatlakozik hozzá következőnek a top 3-ba, azt mondta, Grétit tartja a legerősebb lány játékosnak a mezőnyből, így azt gondolja, hogy ő lesz az. Mindenesetre most nagy előnyt szerzett, akárki is lesz majd az ellenfele, mert azzal, hogy elsőként jutott a legjobbak közé, szerdán pihenhet, csak csütörtökön vár rá újabb küzdelem.