Az elmúlt két évben elszoktunk egy kicsit az együttléttől, az ilyen és olyan fesztiváloktól, de ennek végre vége. Időrendi sorrendben tekintjük át a nagy szegedi népünnepélyeket.

Hömpölyöghet a tömeg

Végre újra lesz fesztivál! Én nagyon örülök neki, mert min­­degyik pont a kedvencem. Itt van például máris a ma­­­­jális az újszegedi ligetben. Együtt hömpölyögni a vidám, mosolygós és elégedett tömeggel, friss finom, hideg sört kortyolni és forró sült kolbászt harapdálni, nincs is annál jobb móka! Remélem, mindenki eljön, mert én biztos, hogy ott leszek. Már napok óta alig tudok aludni.

Már csak két hetet kell várni, és kezdődik a borfesztivál, valamint a Szeged napja ünnepségsorozat. A szervezők építik a bódékat a Széchenyi téren. Fotó: Karnok Csaba





Buli Alee-val

Komolyra fordítva a szót, a koronavírus-járvány okozta két év kényszerszünet után újra megrendezik a majálist az újszegedi Erzsébet ligetben – tájékoztatott a szervező Szegedi Városkép és Piac Kft. Az újszegedi ligetben már tegnap elkezdődött a fesztivál, három napon át koncertek, sztárvendégek, vendéglátósok, vidámpark, valamint családi és gyermekprogramok várják a látogatókat.

Ma a program szerint 17.30-kor lép színpadra a nagy sztár, Alee, a fiatalabb generáció nagy kedvence, a legutóbbi X-Faktor győztese, este 8 órától pedig Mahó Andrea és Miller Zoltán műsorát tekintheti meg a majálisozó közönség. Holnap a Zápor-tónál is lesznek programok. Holnap már kora délelőtt érdemes lesz ellátogatni a ligetbe, mert kellemes, napsütéses idő esetén a füves területen mindig igazi piknikhangulat uralkodik, eső esetén pedig mocsári.

Május 13-tól 22-ig a magyar borászok ismét Szegedre költöznek. Archív fotó: Frank Yvette

Bor, bor és bor

A következő szenzáció a 26. Szegedi Borfesztivál – Szeged Napja Ünnepségsorozat lesz. Két év után újra benépesül a szegedi Széchenyi tér. Május 13-tól 22-ig a magyar borászok ismét Szegedre költöznek. Közel 150 borász kínálja majd a bort mind a huszonkét magyar borvidéket képviselve.

A 26. Szegedi Borfesztiválon a finom borok, pálinkák és sajtok mellett természetesen gasztronómiai kü­lönlegességek is szerepelnek a kínálatban. Lehet majd enni, inni, amennyi bele- fér.

A legjobb részek

Szubjktívre fordítva a szót, a borfesztiválon nekem két kedvencem van. Az egyik a kora délutántól kora estig tartó időszak, amikor még nemcsak kényelmesen le lehet ülni a téren, hanem válogatni is le­­het az ülőhelyek között, sőt beszélgetni is lehet akár. Ez a legjobb az egészben, egy jó üveg (visszafogattabbaknak pohár) bor mellett beszélgetni régen látott, régi kedves barátainkkal. Ez pont a kedvencem.

A másik kedvenc időszakom az úgy éjjel egy óra körül van, amikor már szinte mindent szabad. Ekkor leülni már nem lehet, inkább leroskadni illik. Beszélgetni szinte lehetetlen, de akkor már amúgy is nehezen artikulál a kulturált fesztiválozó. És ez pont így van jól.

Halfesztivál a Parton

Nélkülöznünk kellett két éven át a Nemzetközi Tiszai Halfesztivált is. 2020-ban volt egy mini­ halfesztivál, ami tulajdonképpen csak nevében volt fesztivál, inkább hagyjuk.

Tavaly nem szervezte meg a szervező, mert nem tudta garantálni az 500 fős korlátot, ami akkor még érvényben volt. Így 2022 első szeptemberi hétvégéjén, a Szegedi Ifjúsági Napok után a jubileumi, negyed évszázados, XXV. halfesztivált rendezik meg a Partfürdőn.

Pont a kedvencem

Izgulunk, hogy jól sikerüljön, mert úgy tűnik, végre minden rendezvény újra nagy tömeggel megy. Budapesten látom, hogy pakolnak ki május elsejére, pe­­dig most az csak egy hétvége lesz. Derűlátók és bizakodók vagyunk

– mondta Frank Sándor mesterszakács, csárdagaz­­da, a halfesztivál főszervezője, akit a fővárosban értünk utol telefonon, ahol az egyik majálison óriásbográcsukkal vesznek részt.

Az óriásbogrács meg a kicsik is újra megtelnek majd szeptember elején, amikor a szervezők újítással is készülnek: az egyetlen nagyszínpad helyett több kisebb helyszínen várják majd programokkal az érdeklődőket, azt remélve, így mindenki megtalálja a neki való szórakozást. Én biztos megtalálom a nekem tetsző programot, mindegy, ki muzsikál, mert a halászlé is pont a kedvencem.