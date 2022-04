A konferencián kiemelt szerepet kaptak a a felsőoktatási intézmények és a vállalkozások közötti együttműködési lehetőségek, ezekről Kőkuti Attila, a kamara elnöke házigazdaként beszélt. Hangsúlyozta, olyan vállalkozásokra van szükség, ahol nagy a hozzáadott érték, ez pedig nem megy diplomások nélkül.

Méltatta a programot felszólalásában Boško Vučurević, a Vajdasági Kereskedelmi és Iparkamara elnöke is, hangsúlyozva az eredményes együttműködést, és a helyben aktív vállalkozások sikeres együttműködését a felsőoktatási intézményekkel.

Fotó: Karnok Csaba

Szabó Gábor, az SZTE kuratóriumának elnöke, az ELI-ALPS ügyvezetője arról beszélt, hogy az USA-ban a diplomás hallgatók 20 százaléka olyan vállalkozásban szeretne dolgozni, amit ő alapított. Európába és Magyarországon ez az arány csupán néhány százalék. Van tehát hova fejlődnünk. Ő is felfutónak látja az Újvidéki Egyetem és az SZTE együttműködését.

Nem szabad nézni a határokat, sem az egyetemeknek, sem a vállalkozásoknak – hangsúlyozta, köszönve a program szervezőinek a munkát.

Biljana Pajin, az Újvidéki Egyetem Technológiai Karának dékánja részletesebben is beszélt a határok nélküli vállalkozások fontosságáról és arról, hogyan tudnak ebben segíteni. Dicsérte együttműködésüket az SZTE-vel. Ezt megerősítette Bíró István, a szegedi mérnöki kar dékánja is, aki egyebek között beszélt arról, hogy milyen képzések indítását tervezi a közeli jövőben.

Az eseményen olyan úgynevezett jógyakorlatok is bemutatkoztak, amelyek már működő vállalati és tudományos együttműködéseken alapulva hoztak üzleti eredményeket. Így szó volt az SZTE és a Pick Szeged Zrt. közös kutatásfejlesztési projektjéről, valamint a nemzetközi színtéren is sikeres Fornetti Kft.-ről is.