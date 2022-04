Február 24-én lépett hatályba az első, orosz–ukrán háborúval kapcsolatos kormányrendelet, amely kimondta, hogy Magyarország Kormánya ideiglenes védelemben részesíti az Ukrajnából, a háború elől érkezőket és azzal szinte egy időben Csongrád-Csanád megyében is megjelentek a háború elől menekülők – mondta a Délmagyarországnak az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóságának igazgatója.



Amikor már látszódott, hogy nagy létszámban érkeznek Ukrajna területéről a menedékkérők Magyarországra, akkor a főigazgatóság gyűjtőpontokat alakított ki, ahol a menedékes kérelmek átvétele történik. Ezek Fehérgyarmaton, Cigándon, Aranyosapátiban, Vásárosnaményban, Tarpán és Mándokon működnek.

Németh Krisztina elmondta, csütörtökön reggelig 1157 fő menedékkérelmet nyújtottak be a Dél-Alföldi Regionális Igazgatóság ügyfélszolgálatain, azaz Szegeden, Kecskeméten és Békéscsabán. FOTÓ: FRANK YVETTE

Forrás: Frank Yvette



A menedékkérőket eleinte ezeken a gyűjtőpontokon regisztráltuk, majd a határátkelőhelyeken, budapesti pályaudvarokon is. Emellett a regionális igazgatóságok ügyfélszolgálati irodáin is fogadunk menedékkérőket. Az április 7-ei hajnali adatok szerint eddig 12 824 fő nyújtott be menedékes kérelmet. Közülük 1157 fő a Dél-Alföldi Regionális Igazgatóság ügyfélszolgálatain, Szegeden, Kecskeméten és Békéscsabán – mondta az igazgató.



Az igazgatóság napi szinten, szorosan együttműködik a megyei rendőr-főkapitányságokkal, a katasztrófavédelemmel és a kormányhivatalokkal is. A menedékkérők – ha nem tudnak maguk szállást találni – akkor a katasztrófavédelem munkatársai a regisztráció helyszínén gondoskodnak róluk, ingyenes szálláshelyekre szállítják őket.

Sokaknak van rokonuk, ismerősük Magyarországon, náluk kapnak elszállásolást, tehát ők így már legalább ebben nem szorulnak segítségre. Az ügyfélszolgálatokon egyébként a hét minden napján, hosszított nyitva tartással, akár munkaszüneti napokon is fogadtunk és fogadunk be menedékes kérelmeket – tette hozzá az alezredes.



Németh Krisztina azt is elmondta, hogy a menedékkérőknek az eljárás idejére humanitárius tartózkodási engedélyt ad ki a főigazgatóság. Az elbírálási határidő 45 nap. A menedékeskénti elismerésükkor plasztikkártya formátumú, fényképes, személyazonosságot és tartózkodást igazoló okmányt fognak kapni. Ezzel akár már munkát is vállalhatnak.



A munkaerőpiacra jutásban egyébként a már itt dolgozó ukrán állampolgárok munkáltatói is igyekeznek segíteni. Több olyan esettel találkoztam, ahol az érkező rokonoknak állást ajánlottak, vagy éppen a cég munkásszállásán helyezték el a rokonokat – folytatta az igazgató.



Németh Krisztina azt is elmondta, hogy a Dél-alföldi Regionális Igazgatóság munkatársai – bár nem könnyű a feladatuk, hiszen a gyűjtőponti regisztrációba és a budapesti ügyfélfogadásba is besegítenek innen Szegedről – mindent megtesznek azért, hogy minél könnyebbé tegyék a háború elől menekülők életét ebben a rendkívüli élethelyzetben. Mivel sok a kisgyermekes család, és egyszerre több ilyen is érkezik akár éjszaka is, kialakítottak egy kisebb pihenőt, ahol a kicsik akár aludni is tudnak, ehetnek, játszhatnak, vagy éppen rajzolhatnak is, amíg a családtagokat regisztrálják.