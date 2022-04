– Kis türelmeteket kérem, kicsit megcsúsztam, de készültem. Mindjárt felállítom a lábtoll-labda hálóját – mondta nekem és Frank Yvette fotós kollégámnak az 56. születésnapját április 27-én ünneplő Vágó Tibor, a sportág pusztaszeri meghonosítója, miután dekázott párat a „labdával”. Közben sorolta a hét elején Kisteleken rendezett V. és VI. korcsoportos országos diákolimpiai finálé pusztaszeri érdekeltségű eredményeit – érmeket, aranyat, ezüstöt és bronzot –, ahol a PISZE SE sportolói középiskolájukat képviselték. Mikor elkészült, a hálónál is mutatott különleges kunsztokat.

Szerény

– Köszönöm a bizalmat, de a település közösségi életében szolidan veszek részt – szabadkozott az 1984 őszén Pusztaszerre került Vágó Tibor, de beszélgetésünk során kiderült: nagyon szerény, mert évtizedek óta szerepet vállal a helyi események lebonyolításában, sőt szervez, rendez ilyeneket – szabadidejében és „természetesen” ingyen.

Sportosan

– Tanítóként kezdtem, és mivel mindig kötődtem a sporthoz, az alsósokkal is igyekeztem megszerettetni a különböző labdajátékokat – főként a focit és a kézilabdát – és az atlétikát, sorversenyeket is tartottunk. A felnőttek is rendszeresen mozogtak, jártunk például a ruzsai sportnapokra, ennek jómagam is részese lehettem a falu labdarúgó- és kézilabdacsapatában, valamint kedvenc atlétikai számomban, a távolugrásban arany- és ezüstérmet is szereztem – mesélte Tibor. Az általános iskolában látták affinitását, ezért délutánonként diák- és tömegsport órákat tartott, idővel a felsősöket is megmozgatta, velük is járt versenyekre.

– A gyerekek lelkesek és tehetségesek voltak, városi iskolákkal is felvettük a versenyt. Rendre eljutottunk a megyei döntőkbe, sőt az is előfordult, hogy regionális fináléban szerepelhettünk Békésen. Kis teremben, szerény körülmények között készülve teljesítettünk ilyen jól – emlékezett Vágó Tibor. A leghíresebb tanítványa Lengyel Roland volt, akivel annak idején még Kistelekre is elment, hogy ideális körülmények között gyakorolhassák a távolugrást. A megyei aranyak után Menyhárt Zoltán szegedi trénerrel korosztályos országos bajnokságokat nyert atlétikában.



Új sportág, a lábtoll-labda

– Mintegy 20 éve Vágó István vetélkedőjében hallottam először a lábtoll-labdáról, az egyik játékos, a szakszövetség akkori főtitkára, Fehér János említette. Felvettem vele a kapcsolatot, küldött labdákat, eleinte pár kollégámmal, tanártársammal passzolgattunk a folyosón a szünetekben. Ez négy-öt évig tartott. Idén 15 éve, hogy 2007 nyarán megnéztem Újszászon, a sportág honi fővárosában egy nemzetközi versenyt, majd ősszel a szolnoki világbajnokságra is eljutottunk kollégámmal és két nyolcadikossal. Láttuk a nagyokat: a kínaiakat, a vietnámiakat és a makaóiakat. Az élmények hatására kezdtünk komolyabban foglalkozni ezzel a sporttal – elevenítette fel a sportág pusztaszeri kezdeteit Tibor. Mára Magyarország Európában a legjobb, a világon harmadik-negyedik.

Tendencia

– A mi malmunkra hajtotta a vizet, hogy a klasszikus labdajátékokhoz itt a csökkenő gyerekszám már nem volt elegendő, így előtérbe került a lábtoll-labda, ahol hatfős a csapat, hárman játszanak egyszerre, illetve a lányok és a fiúk együtt is szerepelhetnek – sorolta Vágó Tibor. 2010-ben megalakult a helyi egyesület, a PISZE SE, és tagjai az évek során több mint 30 országos bajnoki aranyat nyertek különböző korosztályokban egyesületi színekben és sulijukat képviselve a diákolimpiákon, Németh Barbara nemzetközin is győzött. A sporteredmények és a kiváló iskolai előmenetel okán versenyzőik eddig 20 alkalommal érdemelték ki a Magyarország jó tanulója, jó sportolója címet.

A lábtoll-labdát és a faluban szintén népszerű francia bázisjátékot, a petanque-ot népszerűsítették már a nagy sportágválasztókon Hódmezővásárhelyen és Szegeden. Mintegy 15 éve rendezik – Vágó Tibor ötlete alapján és szervezésében – a pusztaszeri arborétumfutást, ami a koronavírus-járvány miatt az utóbbi 2 évben elmaradt, illetve tavaly azért a gyerekeknek megrendezték, idén szeretnék újra bevonni a május elsejei programba a felnőtteket is.

Így kell magas szinten bánni a lábtoll-labdával, bemutatja Vágó Tibor. Fotó: Frank Yvette

Bajnokságok

A PISZE SE szabadidejüket a közösségért feláldozó tagjai önkéntes munkával nemcsak helyi eseményeket valósítottak meg, sorrendben ötödször rendezték meg a szenior országos bajnokságot – Vágó Tibor egyéniben, párosban és csapatban is nyert már ezen a viadalon –, amiben mindig nagy segítségére volt Simonné Kószó Anita, Pigler Tamás, Tóth Zoltán és Mészáros Orsolya. Társrendezőként a PISZE SE Európa-bajnokságnak is otthont adott a kisteleki sportcsarnokban. A pusztaszeri csarnokot 2018-ban adták át, melyet a lábtoll-labdások örömmel használnak, és feltétlenül meg kell említeni, hogy a sportág helyi képviselői eljutottak Európa több országába, sőt még Tajvanra is.

– Az utánpótlás-nevelés kicsit hullámvölgybe került, de igyekszünk minél hamarabb felfejleszteni a korábbi nívóra, hiszen Pusztaszert a lábtoll-labda révén is ismertté tettük az országban és határon túl egyaránt – zárta gondolatait Vágó Tibor.



Kirándulások



Az előző évtizedekben Gajdacsi Zoltán kollégájával Vágó Tibor osztályfőnökként több kirándulást is szervezett diákjainak, akik a 8. osztályig eljutottak az ország nagyobb tájegységeire. Előtte mindig elmentek az arra az évre kiszemelt területre, feltérképezték, hogy mit lehet és érdemes megmutatni a gyerekeknek. Természetesen ezt is önként és „dalolva”.