Már szombat reggel 8 órakor nagy volt a sürgés-forgás Tiszaszigeten a Fűzfa utcában, ahol korábban a Johan család könnyűszerkezetes fa családi háza állt.

Johan Zsuzsanna azt mondta lapunknak, hogy most tudnak nekiállni a romeltakarításnak, mert amíg a tűzvizsgálat tartott, ezt nem tehették meg. Külön eljárás egyébként nem indult az ügyben, a katasztrófavédelemnek ezt csak bizonyos esetekben muszáj, például ha megsérül, vagy meghal valaki. Szerencse a szerencsétlenségben, hogy itt ilyen nem történt. Viszont a helyzethez képest jól haladnak a család dolgai.

– Rengeteg adomány érkezett, pénzbeli is, de sok ruhát, műszaki cikket és bútort is kaptunk – mondta még a fiatal nő.

Hozzátette, hogy ezekkel az adományokkal „el is tudnak indulni”. Most még a barátaiknál laknak, de a jövő héten be tudnak költözni egy kis lakásba, amit addig használhatnak, amíg az új otthonuk fel nem épül. Ezt már rendbe tették, és a napokban be is rendezik.