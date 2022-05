Valamivel több mint 84 ezer forintot kellene kifizetnie a szegedi ingatlangazdálkodó cégnek Csongrádi István számára, akinek erről jogerős bí­rósági ítélete is van – mondta el lapunknak a férfi. Ez az összeg egyébként annak a 168 ezer 750 forintnak a fele, amit Csongrádi Istvántól és akkori élettársától óvadék címén szedett be az IKV. A férfi élettársa nem költözött ki a lakásból, ezért csak az összeg feléről szólt a pereskedés.

Csakhogy a cég nem fizet, annak ellenére, hogy április 6-án átvették a jogerős ítéletet, ami után 15 napjuk lett volna arra, hogy visszaadják a pénzt. Az ítélet írásbeli indoklásában egyébként volt egy elírás, de az a lényegi részen nem változtatott. Csongrádi István egyébként, mielőtt perre ment volna, megkereste a kormányhivatalt is, ahol igazat adtak neki, és a fizetési határidő lejárta után már kétszer is kereste az IKV-t, azonban semmilyen vá­­laszt nem ka­­pott.

A férfi ügyét Német Ferenc és Chovanecz Kata fideszes önkormányzati képviselők ka­­rolták fel. Német Ferenc azt mondta, hogy az már önmagában felháborító, hogy egy önkormányzati cég nem akar fizetni, annak ellenére, hogy erre jogerősen is kötelezte a bíróság. Ráadásul szerinte és képviselőtársa szerint az új lakásrendelettel komoly gondok vannak.

Korábban megírtuk, hogy az önkormányzat igyekezett rendbe tenni az amúgy igen bonyolult lakásrendeletet. Ezért írtak egy újat, amiben megfogadták egyebek mellett a kormányhivatal ajánlásait. Kovács Tamás gazdasági alpolgármester azt mondta, hogy mostantól a jövedelmi viszonyokhoz igazítják a lakbérkedvezményeket. Abban is változik a rendelet, hogy aki elfelejti, hogy lejárt a szerződése, és hosszabbítani szeretne, az a szerződés lejárata után még 60 napig megteheti ezt, nem válik azonnal jogcím nélküli lakáshasználóvá.

Német Ferenc arról beszélt, hogy szerinte a korábbi rendelet súlyosan jogsértő volt, de ez a mostani sincs rendben, mert – ahogy fogalmazott – megszűnt szociális rendeletnek lenni. Szerinte mostantól mindenki költségelven bérelhet lakást, maximum valamilyen kedvezményt kaphat.

Chovanecz Kata is arra hívta fel a figyelmet, hogy az új rendelettel az önkormányzat csak árt a bérlőknek, leginkább az igazán rászorulóknak. Elmondta, hogy – mivel csak költségalapon lehet majd lakást bérelni és szerződést hosszabbítani – az önkormányzat megemelt óvadékot fog fizetni. Amit ráadásul a korábbi rendelet alapján nem is szedhetett volna be az IKV. A képviselők szerint éppen ezért volt szükség egy új lakásrendelet megalkotására, hogy megemelt óvadékot és bérleti díjat számíthasson fel az IKV.