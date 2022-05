A kisteleki Törökgyörgy Me­­linda táncos családból származik, édesapja, József és édesanyja, Erika is ezzel foglalkozott – mindketten díszpolgári címet kaptak Kistelektől 2013-ban –, az első lépéseket apróságként náluk, az ő óráikon, edzéseiken tette meg. Akkor természetesen még maga kreálta lépésekkel és mozgással. Tizennégy éves korától fordult komolyabbra a tánchoz fűződő kapcsolata, első párja a 4 esztendővel idősebb Pölös László lett, majd Tóth Attila következett, akivel standardban és latinban is feljutottak az E osztályból a C-be.

Kezdetek

Az első jelentősebb eredményeket Szűcs Simonnal értük el, ifjúsági latin és tíztánc ma­­gyar bajnokságot nyertünk, valamint a felnőttek között is aranyérmesek lettünk az utóbbiban – sorolta Melinda, akivel a kisteleki sportcsarnokban lévő táncterem irodájában beszélgettünk. A jó pár ismérveit a következőkép­pen foglalta össze: tudjanak együtt dolgozni, legyen meg a kémia, az összhang a táncban, a kommunikáció, a közös cél, jól nézzenek ki együtt, és nagyon fontos a szülői támogatás, a családi háttér. Nemzetközi szinten sok pénz is kell hozzá – jelentette ki.

Volt egy súlyos balesetünk. Soha nem felejtem el... Tizennyolc évesen egy párral együtt utaztunk személykocsival – úgy emlékszem, a szlovéniai táborba –, amikor történt: a másik pár lánytagja meghalt, Simon komoly sérülést szenvedett. Megvártam a felépültét, újrakezdtük, de már nem működött, nem volt a régi, én pedig fanatikusabb lettem, jobban akartam a táncot, mint valaha, és gyorsabban is fejlődtem. Ez fordulópont lett. Szerencsére Simon is maradt a sportágban, oktat és zsűriben pontoz – emlékezett az 1978-as születésű Törökgyörgy Melinda.

Az olasz pár, Maurizio

Tizenhét évesen vettem részt először a szlovéniai tánctáborban Daniela és Fredi Novaknál, és ott találkoztam először az akkor már ismert, jegyzett Andrej Skufcával. Rögtön kiszúrtam magamnak. A játékos párcserénél Si­­mon bökdöste az oldalam: nézd, idejön hozzád – mondta nekem. Akkor még nem kerültünk össze sem párként, sem a magánéletben, viszont tiniként a szobám falát híres táncosok fotói díszítették, közte volt az övé is. Akkor is képbe került, mikor Maurizio Vescovóval próbát táncoltunk, a szülei­nek ő nyitott ajtót, megkérdezték tőle, milyen a magyar lány. Azt felelte, tetszeni fog nektek – mesélte Melinda. Így történt: 1999-től 2009-ig alkottak táncpárt – számos címet szereztek –, majd az életben is összefonódott a sorsuk, Me­­linda 21 évesen költözött ki hozzá Olaszországba. Utána következett Andrej Skufca 2015-ig, a táncban.

A szlovén pár, Andrej

Andrejjel minden versenyen találkoztunk, ő mással táncolt, de éreztük a közös vonzalmat, ami számomra 17 évesen kezdődött. Akkor még nagyon félénk voltam, és an­golul sem be­­széltem – kö­­zölte. Ekkor meg­­kérdeztük Andrej Skufcát, mióta szerelmes Melindába. Ugyanazt a választ adta, mint kedvese és felesége: 27 éve kezdődött, akkor találkoztak először, és rögtön vonzalmat éreztek egymás iránt. Melinda azzal egészítette ki: apró, pici jelek folyamatosan arra utaltak, lesz közös sportpályafutásuk és életük: Többször kérte, táncoljunk együtt, utoljára igent mondtam. Működött a kémia, és a 2015-ös visszavonulásunk után ezt szentesítve, megpecsételve 2016-ban összeházasodtunk – árulta el. Ljubljanában és Kisteleken élnek és oktatnak, 2019-ben született meg fiuk, Valentin. Lehet, hogy szüleit követve belőle is profi táncos lesz, mert a maga stílusában már végignyomta édesanyja egyik tánctáborát.

Az esküvőnket és lakodalmunkat Szlovéniában tar­­tottuk, azóta is azt tartom a legszebb napomnak, végigtáncoltam. Andrejjel éjfélre csárdással készültünk, nehezen tanulta meg a különböző lépéseket, csapásokat, és ott a végén odasúgta: mindent elrontottam. Azzal vigasztaltam, nem baj, úgyse vette észre senki, és az a fontos, hogy jól érezzük magunkat. Abban nem volt hiba! Igazi örömtánc­­cá alakult a lagzi magyar és szlovén barátainkkal, táncos ismerőseinkkel.

A tánc oxigén

Hivatalosan befejeztem sportpályafutásomat, de tanításkor táncolok. Nem is lehet abbahagyni, mert a tánc és a zene számomra terápia, életmód. Fiatalon, mikor rosszul tanultam, édesanyám azt mondta, ha ez így megy tovább, akkor nincs tánc. Erre azt kérdeztem: el akarod venni tőlem az oxigént? Nagyon megdöbbent, és ezt a mai napig emlegetik édesapámmal. Úgy gondolom, akkor dőlt el a sorsom, mert látták, mennyire fontos számomra, és a folytatásban mindenben támogattak. Tánc közben mindig repült az idő, soha nem néztem az órát, mennyit kell még gyakorolni. Ellentétben a fuvolával és a zongorával, azokat nem is folytattam, pedig úgy volt, hogy konziban tanulok tovább – emlékezett a mindent eldöntő kérdésre Törökgyörgy Melinda.

Mikor beszélgettünk, egyesületük, az édesapja által alapított országos hírű Pro-Art Kistelek és jogelődje 40 éves jubileumi gálájára készült „ezerrel”. Azóta az eseményt nagy sikerrel tartották meg, a tánc világsztárjai vettek részt rajta, és a nyitótáncot az alapí­­tó házaspár, Melinda szülei, Törökgyörgy József és felesége, Tárkány Szűcs Erika járta el.

Az élete

Teljesen igaz, hogy a tánc az életem. Beleszülettem, abban nőttem fel, hiszen szüleim mindig vittek az órákra, az edzésekre. Meditációnak is remek, tánc közben minden gondot, bajt elfelejtek, csak a zenére és a tánc örömére koncentrálok. Mindenkinek ajánlom – zárta gondolatait Melinda.

Utolsó párjával, jelenlegi férjével, Andrej Skufcával megmutatták, hogy mit tudtak, mit tudnak.

Forrás: Karnok Csaba

Eredmények



Törökgyörgy Melinda az egyik legsikeresebb magyar táncos, párjaival – főként az olasz Maurizio Vescovóval és a szlovén Andrej Skufcával – sok sikert ért el: amatőr Európa- és világbajnok latinban, nyolcszoros magyar aranyérmes és Blackpool-bajnok. Utóbbiról azt tartják, hogy nehezebb, erősebb és rangosabb a vébénél. A profiknál is jól szerepelt, világbajnokságon döntős volt, illetve Európa-bajnokságot nyert. 2015-ben egy Blackpool-versenyt követően vonultak vissza Andrejjel.