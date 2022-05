Vállalkozásokat és álláskeresőket segítő munkaerő-piaci program valósul meg Szegeden az önkormányzat és a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal konzorciumában. Többek közt a megváltozott munkaképességű dolgozókat segítik, az őket foglalkoztató cégeknek nyújtanak támogatást, valamint megerősítik a szektorokat és újak letelepedéséhez járulnak hozzá.

A FÉMÉPÍTŐ Fémszerkezet Gyártó és Szerelő Kft. például 8 személy foglalkoztatásához kapott mintegy 12 millió forint támogatást. Szerdán a cég üzemcsarnoka előtti sajtótájékoztatón Kovács Tamás gazdasági alpolgármester elmondta, a projektre 1,8 milliárd forint támogatást nyertek, ezt további 100 millió forinttal egészítették ki, a munka 2019-ben kezdődött és 2023 elejéig tart majd. Hozzátette, céljuk a hátrányos helyzetű munkavállalók segítése. Jelezte, a program lebonyolítását a kormányhivatal végzi, így az igények összegyűjtését, a képzések lebonyolítását és a munkabér támogatásokat is.

Az eseményen Budai László, a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának főosztályvezetője arról beszélt, hogy míg a 2010-es évek elején 20 ezer felett volt megyénkben a munkanélküliek száma, és Szegeden is nagyon sokan kerestek állást, addig ma már megyei szinten 5200 regisztrált álláskereső van, a megyeszékhelyen jelenleg 1633 állás nélküli van.

Hangsúlyozta, a KSH adatai szerint Csongrád-Csanád a második legkedvezőbb foglalkoztatási adatokkal rendelkező megye, ez pedig azoknak az uniós és kormányzati programoknak is köszönhető, amelyek által képzéseket tudtak végezni, bértámogatást tudtak nyújtani, valamint a vállalkozóvá válást is segíteni tudták. Kiderült, a hivatal újabb projektet valósít meg hamarosan, ebben a munkaviszonyban állók képzésére fókuszálnak, reagálva ezzel a jelenlegi munkaerőhiányra. Mintegy 70 ezer személyt vonnak majd be.

Az üzem előtti sajtótájékoztatón Masa Ferenc, a FÉMÉPÍTŐ Kft.-t tulajdonló Norbo-Ép Kft. projektmenedzsere kiemelte, fokozott figyelmet fordítanak a hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatására, melyhez bértámogatást is szoktak igényelni, de természetesen a támogatási időszak lejárta után is foglalkoztatják az érintetteket. Hozzátette, 2019 óta 70 millió forintnyi támogatást kaptak.