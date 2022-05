Lendületes és felszabadult játékot hozott az első negyed a mindkét csapat számára fontos Szedeák–Oroszlány derbin: az első tíz perc végén Persons két hármasával öt ponttal tudott vezetni a Szedeák. A második negyed elején Rashun Davis büntetőivel már kétszámjegyűvé vált a különbség, és az amerikai légiós vezérletével tartotta is ezt a különbséget Simándi Árpád csapata. A félidőhöz közelítve azonban elsősorban Ihring játékának köszönhetően egy labdára jöttek fel a vendégek, a nagyszünetben így csak két pont volt a szegedi előny.

A harmadik negyedben több dobást is elhibázott a Szedeák, ezt pedig kihasználta a továbbra is jól triplázó Oroszlány. 55–62-ről azonban pillanatok alatt felállt a Szedeák, egy 7–0-ás futással egalizált, így már Krasovec kért időt, mielőtt a játékrész utolsó percére fordultunk volna. Persons hibátlanul dobta a három büntetőjét, így a harmadik negyed ha csak egy ponttal is, de előnnyel zárta a Naturtex, 65–64.

Persons hármasa, majd Bognárnak kiosztott asszisztja után hat ponttal, 75–68-ra vezetett a Szedeák, amikor az OSE mestere ismét magához rendelte az övéit. Az egyébként jó színvonalú derbit a játékvezetői ténykedés árnyékolta be időnként, ekkor a szegedi kispad kapott technikait, majd Molnár közelijével már az Oroszlány vezetett, Calhoun triplája után pedig néggyel mentek a vendégek.