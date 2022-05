Szárazság

Aszályos hónapok voltak ősszel, télen és tavasz elején, de az utóbbi hetekben hullott esőnek hála már szépen fakad, zöldül a fű – mondta körbemutatva a tájon, a vidéken Tajti László keddi felfedezőutunkon, hozzátéve: rövidesen (az­­óta megtörtént) kihajtják a szürke marhákat, a bivalyokat pedig „tengelyen” több helyre szállítják, például Baks, Gátér, Pálmonostora és Tömörkény térségébe. Utóbbiak mintegy 260-an vannak, és az év jelentős részében villanykarámban élnek, míg a 188 szürkét gulyások, kutyák terelik egyik legelőről a másikra. Nézzétek, egy hím kékvércse, ami tipikus pusztai madár, szarkafészket foglalt el, és már ne­­veli a kicsinyeit. A kamilla pedig igazán széppé varázsolta a pusztát, Vesszős-széket, sajnos a virágzás már az utolsó stádiumában tart – kö­­zölte.

Szikfok és szikér

Ami nagyon szép, az a vízzel teli szikfok és a szikér, utóbbi vékony, patakhoz hasonlatos, a felhők is látszanak bennük. Szikérből nem sok van, he­­lyük két hete még teljesen száraz volt. A tücskök be­szélgetnek, a fácánok is megszólaltak, az enyhe tavaszi szél, a tücsökzene, a táj illata semmihez sem hasonlítható. Amit hiányolok, az a fészkelő, fiókáit terelő, féltő és védő bíbic rikoltozása. Az aszály miatt a madarak megjelenése is késik – mondta László. Közben már a Vesszős-szék medrében sétáltunk, később kisebb tavak, vízgyűjtők, bivalydagonyák kerültek utunkba, utóbbiak onnan ismerhetők fel, hogy meredekebb a szélük, az oldaluk. Mindegyik olyan hatást kelt, mint oázis a sivatagban. Holdbéli táj, mégis élő és viruló.

A fokozottan védett szikes részekre csakis kísérővel és engedéllyel léphetünk be, de a kamilla gyűjtéséhez soha nem járulnak hozzá.Kezével a távolba mutatott: Büdös-széknél porvihar alakult ki egy kisebb területen. Majd tekintetünk visszatért a közeli földre, ahol a nagyon jellemző sárga-fehér ka­­millafoltok mellett például ernyős sármát, fürtös gyöngyikét láthattunk. Elárulta: a fokozottan védett szikes ré­­szekre csakis kísérővel és engedéllyel léphetünk be, de a kamilla gyűjtéséhez soha nem járulnak hozzá.

Liba, kacsa és nyári lúd

A mintegy 30 hektáros szikes tó közelében egy olyan major áll, ahol korábban libát és kacsát tenyészettek, ürülékük ideális volt a nádasok fejlődéséhez, növekedéséhez, elszaporodásához. Mint már említettük, 2003-ban kezdték el lelegeltetni a területet bivalyokkal, amelyek nagyon jó munkát vé­­geztek, visszaállítva a természet korábbi egyensúlyát, kitakarítva a medreket. Libák, kacsák már nincsenek, viszont távcsővel megfigyelhettünk egy nyárilúd-csapatot, a mo­csári teknősök jelenlétéről pe­­dig nyomaik árulkodtak. Kuklis István fotós kollégám pillangóra „vadászott”, végül sikerült lencsevégre kapnia, de megjegyezte: jobb lett volna, ha virágra száll. Az is kiderült, hogy a sűrűn előforduló kerek, lepény alakú képződmények a bivalyok emésztés utáni szignói, „ajándékai”.