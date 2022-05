Női polgármesterjelölt veri majd meg Márki-Zay Pétert a 2024-es helyhatósági választáson – ígérte meg Lázár János a csütörtök esti kocsmafórumon, Hódmezővásárhelyen. A képviselő az esetleges kormánytagságával kapcsolatban csak annyit mondott, valami alakul, bármilyen munkát alázattal végez és országépítésre mindig vállalkozik.

A Népkerti Sörözőben megtartott beszélgetést Daru Árpád, a söröző tulajdonosa, a Szeretem Vásárhelyt Egyesület tagja vezette. Kiderült, Lázár János országgyűlési képviselő nem erre a választási eredményre számított, hanem arra, hogy méltósággal tudomásul veszi majd az eredményt. Lázár János beszélt a Márki-Zay Péterrel kötött fegyverszünetéről.

Emelt fővel tudott végigmenni a főutcán

- Amikor felvetettem a találkozás ötletét, a feleségem megkérdezte, hogy normális vagyok-e, édesapám pedig, aki a feleségemhez hasonlóan soha nem szokott beleszólni a politikai tevékenységembe, azt kérdezte, hogy „Jó dolog-e ez?” - mesélte a képviselő, hozzátéve, a 2018. február 25. óta történtek így vagy úgy, minden vásárhelyit megviseltek.

Az egész város veszített akkor, még azok is, akik nyertek 2018-ban és 2019-ben. A politikát csak nagyvonalúan érdemes csinálni. Én sem szeretnék kisszerű, pitiáner lenni. Ha az ember megveri az ellenzék miniszterelnök-jelöltjét, az mindig benne lesz az életrajzában, 20-30 év múlva is. Már a választások éjszakáján is elmondtam, hogy az összefogás pártján állok és a polgárháborút le kell zárni Hódmezővásárhelyen. 2018. február 26-án, amikor elvesztettük a polgármester-választást, kiléptem a kapun és az egyik szomszédasszony, aki azóta már elköltözött, havat lapátolt és nagyon boldog volt, hogy engem „eltaláltak”, pedig nem is én veszítettem. Ha valaki veszít, az egy vidéki városban szembe jön vele az utcán. Nem lehet úgy viselkedni, mintha nem történt volna semmi, lesznek, akik elfordítják a fejüket, nem köszönnek. A politika egy kisvárosban szenvedélyes dolog. 2018 után a közösségekben, családi, baráti viszonyokban is érezhető volt, hogy kettészakadt a város. Most, a választás után, április 4-én kora reggel az volt az első dolgom, hogy végigsétáltam Vásárhely főutcáján. Emelt fővel tudtam végigmenni – mondta Lázár János.

A győzelemnek jutalma, a vereségnek ára van

A kocsmafórumon szó esett arról is, hogy 2018 óta Márki-Zay Péterék 300 embert küldtek el a városházáról, Kis Andrea volt az utolsó, de ő is részt vett a korábbi tisztogatásokban.

Aki az elmúlt 20 évben velem kapcsolatban volt, annak nem volt maradása a városházán, vagy akiről feltételezték, hogy ő, vagy a férje fideszes, azt azonnal kirúgták. Tiszta ’50-es évek uralkodik Márki-Zayéknál. Erre lehetne a válasz egy hosszú „vendetta”, de nem ez a helyes út. Megfogadtam, ha nyerek, ezt le kell zárni. A győzelemnek megvan a jutalma, a verségnek megvan az ára. Egy elbukott miniszterelnök-jelöltségnek nagyon nagy az ára. Amíg csak él, mindig mindenkinek ez jut eszébe róla a városban. A Wikipédiában is ez lesz az utolsó bekezdésben, a dédunokái is ezt fogják róla olvasni. Sok kritikát kaptam azért, hogy találkozóra hívtam Márki-Zay Pétert, amit meg is értek, hiszen sok a személyes sérelem, de azt mindenkinek be kell látnia, hogy a város érdeke mást kíván – mondta Lázár János. Hozzátette, az a terv, hogy város kiemelt programjairól, amelyhez a kormányzatnak is van köze van, rendszeresen egyeztetnek.

Lázár János hangsúlyozta, Hódmezővásárhely 2018 óta egy helyben jár, új lendületet kell a városnak adni. Csütörtökön telefonon ismét beszélt Márki-Zay Péterrel. Abban állapodtak meg, hogy egy bizottságot hoznak létre. A képviselő Markó Csabát és Mucsi Lászlót jelölte ki fő tárgyalónak.

Öt női politikus is alkalmas Márki-Zay leváltására

A kocsmafórumon többek között a mezőgazdasági kar jövőjéről és a gázellátásról is szó esett, valamint arról, hogy Lázár János kormánytag lesz-e. Erre a képviselő csak annyit mondott, valami lesz, de nem szeretné elmondani, mert nem volna elegáns.

Alakul az új kormány – mondta és hozzátette, bármilyen munkát alázattal végez.

Lakossági kérdésre azt válaszolta, 2024-ben, a helyhatósági választáson leváltják a mostani polgármestert és a képviselői többséget, azon dolgoznak, hogy fideszes polgármester és közgyűlés legyen, hogy rendeződjön a város sorsa. Több név is szóba került.

Abban egészen biztos vagyok, hogy egy nő fogja megverni Márki-Zay Pétert 2024-ben. Jelenleg Hódmezővásárhelyen legalább öt olyan hölgy van, aki erre képes és alkalmas.

A kocsmafórum végén az esetleges kormányzati pozíciójáról a víztározók és egy egyéb építkezések kapcsán még megemlítette, hogy országépítésre mindig vállalkozik.