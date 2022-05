Teteje napozóteraszként és kilátóként is funkcionál, így akár strandolós programhoz, akár konferenciához vagy kiállítás megrendezésére is alkalmas helyszín lehet. A pályázat részeként a strand területén kialakítottak még többek között három gyalogos hidat, egy gyalogos tanösvényt, térfigyelő kamerarendszert építettek ki és vízi járműveket is vásároltak.

Egy másik pályázatból ennél kevésbé látványos, de szintén fontos beruházásokat valósítottak meg, melyek szintén a bányatóhoz érkező strandolók kényelmét szolgálják. A közel 150 millió forintos támogatásból partfalvédelmi munkálatokat végeztek el, kialakítottak egy csónaktároló épületet, kiépítették a wifi rendszert, illetve gyermekjátszóteret, szelfipontot, strandkönyvtárat és matracfújó pontot is létesítettek.

A beruházásokkal kapcsolatosan Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester elmondta, Sándorfalva kisvárosként rá van kényszerülve, hogy saját bevételeket teremtsen. Mivel Natura 200-es természetvédelmi területen fekszik a település, gyárakat nem tudunk idehozni, de ezt az adottságot is lehet lehetőségként kihasználni. Ezért fejlesztjük a turizmust és büszkén hallgatjuk, amikor valaki a Nádastót immár a sándorfalvi Balatonként emlegeti - fogalmazott. Ebben a szellemben készült el a szabadidőpark melletti Ökopark is, ahol jelenleg vízibivalyok rehabilitálják a náddal benőtt vízfelületet, hogy az ismét benépesülhessen élővilággal.

A területen kiépített pallósor, melyet néhány merengő is kiegészít egy kilátóban végződik, jelenleg elsősorban a bivalyok megfigyelésére alkalmas, de ahogyan a táj tisztul majd, természetfotósok és a természet közelségébe vágyó turisták is bizonyosan kihasználják majd, hogy a víz fölött sétálva nézhetik az akkor remélhetőleg már itt pihenő madarakat és az érintetlen természet szépségét.

A megújult komplexumot szombaton adták át egy egész napos családi programsorozattal. Reggel családi horgászversenyt és jótékonysági futást tartottak, délután pedig volt ugrálóvár és arcfestés a kicsiknek, illetve rodeo bika, valamint íjászbemutató a nagyobbaknak.

A rendezvényen koncertet adott Szulák Andrea és megválasztották az év sütikirálynőjét is. Az epres sütemények versenyére 21 háziasszony nevezett, miután pedig a 4 gyerekből és 2 felnőttből álló zsűri eldöntötte, melyik alkotás a legfinomabb, az édességekből több mint 600 adag kóstolót osztottak ki a rendezvény látogatóinak.