A sétány, a támogatóink önzetlen felajánlásából, mintegy 11,5 millió forintból készült el. Bízom benne, a helyiek jól érzik majd itt magukat. Az is célunk volt, hogy a városba látogatóknak is megmutathassuk a kőfalunkat, amelyről sokan nem tudják, hogy mi célt is szolgált – mondta Antalóczy Tibor, a Rotary Club soros vásárhelyi elnöke.

Kiemelte, úgy alakították ki a parkot, hogy a minél kevesebb munkával legyen rendben tartható. Vízvezetéket is építettek az öntözéshez, amelyhez nem ivóvizet használnak. Az önkormányzattól ígéretet kaptak, hogy lesz egy saját kútjuk a locsoláshoz, illetve napelemes közvilágítással is ellátják majd a sétányt.

A parkot és a sétányt Sirkó Zoltán kertészmérnök, az önkormányzat tanácsadója tervezte.

Viszonylag kicsi a park kivitelezésének ökológiai lábnyoma. Helyi komposztot, faaprítékot használtunk fel. A kis kanyarban lévő rész burkolata is helyi bontott anyagból készült – magyarázta Sirkó Zoltán.

Fotó: K

A sétány mellett és a parkban évelőnövényeket ültettek, így évszakonként más arcát mutatja majd a terület. A teljesség igénye nélkül gyöngyikék, nárciszok, törpe nőszirmok, liliomok, sásfélék, zsályák, vasvirágok, őszirózsák, fűszernövények, árnyékvirágok díszítik, de rovarhoteleket, mű fecskefészkeket, madárodúkat, madáretetőket is kihelyeztek. A közeljövőben sarazógödröket is ásnak, hogy a fecskék „tatarozni” tudják a fészkeket.

A sétányt Márki-Zay Péter polgármester avatta fel, aki elismeréssel szólt arról, hogy a sétány és park támogatásokból készült el.