A legszebb szarvasmarhákat sorakoztatták fel a díjátadó ünnepségen 2 órája

Az ország agrárszakképző intézményei Hódmezővásárhelyen vetélkedtek - Fotók

Sokszínű programmal várta az érdeklődőket pénteken is a 29. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napok Szakkiállítás és Vásár Hódmezővásárhelyen. Ekkor adták át a kiállítás díjait, sok minden más mellett nyúlhús ételbemutatót is szerveztek, és az ország agrárszakközépiskolásai is összemérték tudásukat.

Kovács Erika Kovács Erika

Fotó: Török János

Fotó: Török János

A mezőgazdasági kiállítás második napján, pénteken délelőtt felvezették a kiállítás legszebb szarvasmarha tenyészállatait. A díjátadó előtt Zászlós Tibor, a Magyar Állattenyésztők Szövetsége (MÁSZ) elnöke mondott beszédet, elismeréssel szólt a rendezvényről és az állattartó gazdálkodók kitartásáról a nehéz időszakban. Erőt és tudást merítenek a szakmai beszélgetésekből Az ország állattenyésztői körében nagy népszerűségnek örvend a hódmezővásárhelyi állattenyésztési napok rendezvény. A tenyésztők szinte már akkor készülnek a következő évi kiállításra, amikor innen hazaviszik az állataikat. Fontosnak tartják, hogy összevethessék a saját állományukat, eredményeiket másokéval. A tenyésztők erőt és tudást merítenek a szakmai beszélgetésekből – mondta lapunk kérdésére Zászlós Tibor. Kiemelte, a hazai állattenyésztést európai vonatkozásban is jegyzik. Minden évben érkeznek az állattenyésztési napokra nemzetközi bírák is, akik az adott fajta legjobb szakemberei. A véleményük szerint az itt bemutatott állatok bármelyik európai tenyészszemlén is megállnák a helyüket – fogalmazott a MÁSZ elnöke. A kiállításon számos háziállatfajt, valamint korszerű mezőgazdasági gépeket láthattak az érdeklődők, akik különféle ételeket is megkóstolhattak, többek között tejet, sajtokat, bárány- és nyúlhúst.

A legszebb szarvasmarhákat sorakoztatták fel a díjátadó ünnepségen. Fotó: Török János Fotók: Török János

Nyúlhúsnak is kell a reklám A Nyúl Szakmaközi Szervezet és Terméktanács pénteken „Nyúl-j bele” címmel tartotta a nyúlhús fogyasztást népszerűsítő promócióját. Szeretnénk ha legalább havonta egyszer nyúlhús kerülne a családok asztalára. Magyarországon 60-65 telepen tenyésztenek nyulakat, éves szinten 4,5 millió állatot vágnak le, amit 95-97 százalékban külföldön értékesítenek a tenyésztők. A nyúlhúsfogyasztást növelő kampányunkat 2017-ben kezdtük – mondta Juráskó Róbert, a szakmaközi szervezet elnöke, aki a XXI. század fehérjeforrásának nevezte a nyúlhúst. A pavilonnál Bede Róbert mesterszakács 200 adag kóstolót készített, többek között nyúlgerincet sütött hideg cukkini-padlizsán salátával, szezámmag grillázzsal. A kínálatban sült nyúlcomb filé is szerepelt szalvétagombóccal. A jövő agrárszakemberei versenyeztek Ugyancsak pénteken rendezték meg az Agrárszakképző Intézmények II. Országos Gazdaversenyét, amin az ország 5 agrárszakképzési intézményének 10 csapata vett részt Győrből, Szekszárdról, Székesfehérvárról, Pécelről, Vácról, Kiskunfélegyházáról, Putnokról, Baktalórántházáról, Kétegyházáról és Hódmezővásárhelyről. Célunk, hogy a középfokú agrárképzésben résztvevő fiatalok összehasonlíthassák tudásukat, szakmai rátermettségüket. Délelőtt állattenyésztési, növénytermesztési, kertészei, gépészeti, szabályozási kérdéseket tartalmazó tesztfeladatokat oldottak meg a diákok. Idén kiemelt hangsúlyt kapott a precíziós digitális mezőgazdaság témaköre. Délután pedig ügyességi, játékos gyakorlati feladatokat kellett a csapatoknak végrehajtaniuk – tudtuk meg Horváth Józseftől, az Alföldi Agrárszakképzési Centrum főigazgatójától.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!