Huszonhét percen belül két országos bajnoki címet is szerzett az ifjúsági országos bajnokságon, de a felnőttek között is remek eredményeket ért el 2021-ben díjazottunk. A Hód Úszó SE versenyzője a római ifi Európa-bajnokságon bronzérmet nyert 200 méter vegyesúszásban, majd a 4×100 méteres gyorsváltó tagjaként is harmadik lett. A kazanyi rövidpályás Eb-n, élete első felnőtt kontinensviadalán összesen hat alkalommal úszott korosztályos rekordot. Csongrád-Csanád megyében így az év utánpótlás-sportolójának választottuk Ugrai Pannát.Panna éppen a gálánk előtti napon ért haza Franciaországból: a Gymnasiadén, azaz a középiskolások világjátékán pedig nem kevesebb mint 10 érmet (hét aranyat és három ezüstöt) szerzett a 17 éves úszó.

Nagyon örülök, hogy így sikerült. Ez egy nagyon jó utolsó verseny volt a korosztályomban, hiszen idén már a felnőttek között indulok. Úgy utaztunk ki, hogy majd a nevezések alapján gondolkozunk azon, melyik számon legyen a nagyobb hangsúly, de a nem európai országokról nem tudtunk sokat. Jól bírtam a sorozatterhelést is – összegezte franciaországi remek teljesítményét.

Az idei felnőtt ob-n a 100 mé­teres pillangóúszásban Hosszú Katinkát is megelőzve tudott győzni.

Úgy érzem, sokat fejlődtem, az alapozásban sikerült azokat az időket megúsznom, amiket tavaly csúcsformában produkáltam. Remélem, hogy az augusztusi Európa-bajnokságra tudok kvalifikálni, a szeptember végén kezdődő rövidpályás szezonra is szeretnék nagy hangsúlyt fektetni. Távlati célként pedig a 2024-es, párizsi olimpiát tűztem ki, szeretnék ott lenni az ötkarikás játékokon – mondta el a közel- és tá­­volabbi jövőről Ugrai Panna.