Sűrű évet zárt díjazottunk, aki nem csupán a juniorok, hanem a felnőttek mezőnyében is bizonyított már. A római junior Európa-bajnokságról két arany- éremmel térhetett haza, a 200 méter gyorsúszás mellett váltóval is nyerni tudott, majd ősszel karrierje első felnőtt világversenyén, a kazanyi rövidpályás Eb-n ugyanebben a számban döntőbe jutott, és ötödik helyen végzett.

A rövidpályás országos bajnokságon 15 évesen szerzett bajnoki címet kedvenc számában, emellett egy bronzot is bezsebelt a 4x200 méteres gyorsváltóval, és 100 méter gyorson is harmadik lett. Az év végén a rövidpályás vb-n a magyar keret egyetlen utánpótláskorú úszójaként váltóban 5. és 7. lett, és megdöntötték a hazai rekordot a 4x100 méteres távon. Az év utánpótlás lány sportolójának Szegeden így Pádár Nikolettet, a HAÁSZ SZUE úszóját választottuk.– Nagyon örülök, hogy Annával úszhatok, hiszen fantasztikus csapattárs és barát is – utalt a 16 éves tehetség arra, hogy a szegedi klub kiválóságával, Olasz Annával edzhet. – Természetesen már gondolok a párizsi olimpiára, hiszen az egyik nagy álmom válna valóra a kijutással. Olimpiai bajnok szeretnék lenni – mondta a távlati célokról Pádár Nikolett.

Idén sem lassított, hiszen 2022-ben is remek eredményeket ért el: magyar bajnok lett 100 és 200 méter gyorsúszásban, utóbbi számban pedig ott lehet majd a hazai rendezésű világbajnokságon is. Ám előtte június 1. és 4. között a kaposvári rendezésű, ifjúsági országos bajnokságon ugrik újra medencébe – majd következik egy edzőtábor a vb előtt.