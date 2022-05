Egészen pontosan 862 millió 821 ezer forint veszteséggel zárta 2021-et a szegedi városi tömegközlekedési cég – derül ki abból a dokumentumból, amelyet a Városüzemeltetési iroda készített, és Kovács Tamás gazdasági alpolgármester visz be a pénteki szegedi közgyűlés elé. Ez már a második nehéz éve volt a száz százalékban városi tulajdonú cégnek a pandémia miatt, és a dokumentumból az derül ki, hogy nem is számítottak sokkal jobb eredményre.

A menetdíjbevétel a szociális támogatásokkal együtt 1 milliárd 180 millió forint volt, a terv pedig 1 milliárd 275 millió forint. Tehát a tervezett jegybevétel több mint 92 százaléka be is folyt a kasszába. Csakhogy 2019-ben, azaz a járvány előtti évben ez az összeg még 1 milliárd 723 millió forint volt, vagyis a járvány közvetlen hatása csak jegybevételekre 543 milliós csökkenés volt. Érdekes, hogy az SZKT bevételeire is komoly hatással van az egyetem működése. Mivel a pandémia miatt távoktatás volt, az oktatási intézmény nem vásárolt szemeszterbérleteket, ami szintén komoly kiesést jelentett.

A jegyértékesítésben viszont legalább látszik némi javulás. Az utasok tavaly már 13 százalékkal több jegyet vettek, mint tavaly­előtt, ez viszont még mindig 22 százalékkal kevesebb a 2019-es eladásoknál.

A közlekedési céget érintette a parkolás ingyenessé tétele is. Az országban 2020. november 4-étől 2021. május 4-éig nem kellett fizetni a közterületi parkolásért. Viszont miután újra fizetni kellett, hozta az elvárt bevételt, sőt, többet is. Tavaly 889 millió forint bevétele lett az SZKT parkolási üzletágának, a tervezett 854 millió forint helyett.

A közlekedési cég üzemelteti a repülőteret is, amely csaknem 52 millió forint nettó árbevételt hozott a társaságnak, a tramtrain üzemeltetésére pedig 61 millió forintot kapott a MÁV-tól a városi cég.

A gazdasági alpolgármester beszámolóját a közgyűlés bizottságai elfogadták, és valószínűleg a pénteken összeülő testület is így tesz majd.

Távozik a cégvezető: A közelmúltban lemondott az SZKT ügyvezető igazgatója. Majó-Petri Zoltán már a város polgármesterével is egyeztetett erről, aki elfogadta a döntést. Így a közgyűlésnek pályázatot kell kiírnia a közlekedési társaság vezetésére. Lapunk megkereste Majó-Petri Zoltánt a lemondása kapcsán, aki azt mondta, az egyetemi, tudományos előremenetelére szeretne a jövőben koncentrálni, ez pedig nem fér össze a társaság irányításával, ezért hozta meg ezt a döntést.