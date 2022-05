Naturtex-SZTE-Szedeák–Falco KC Szombathely 79–87 (15–20, 18–14, 16–24, 20–11, 10–18) - hosszabbítás után

Tippmix férfi kosárlabda NB I./A csoport, negyeddöntő, 4. mérkőzés. Szeged, újszegedi sportcsarnok, 1200 néző. Vezette: Földházi, Cziffra, Ádám.

Naturtex-SZTE-Szedeák: Persons 12, Balogh 2, Cook 13/6, BOGNÁR 12/3, Alston 2. Csere: DAVIS 22/6, Keller I. 4/3, Szatmári, Filipovics 9, Kerpel-Fronius B. 3/3. Vezetőedző: Simándi Árpád.

Falco: Somogyi 4, Benke 7/3, Clark 11/9, Golomán 10/6, KELLER Á. 11/3. Csere: VÁRADI 27/15, Perl 5/3, Hawkins 3/3, Barac 9, Verasztó. Vezetőedző: Milos Konakov.

Kipontozódott: Clark (38.).

Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc végeredménye: 3–1 a Falcónak

Simándi Árpád: – Nagyon büszke vagyok a csapatra, a meccs előtt is azt ígértem, hogy az utolsó pillanatig harcolni fogunk, ezt meg is tettük. Voltak hibáink, de nem is szeretnék többet beszélni a meccsről, gratulálok a Falcónak és sok sikert kívánok nekik! Büszke vagyok a csapat egész éves teljesítményére, szeretném megköszönni a klubvezetésnek, hogy megkaptam a lehetőséget! Köszönöm a segítőim munkáját, így Kiss Zsoltnak, Pelyhe Árpád erőnléti edzőnek, Gábor Annamária gyúrónak az egész szezonban mutatott hozzáállást! Maximálisan büszke vagyok a csapatra, egy Falco ellen 3–1-el kiesni nem szégyen, hanem maximális büszkeség. Azért a közegért éri meg dolgozni napról-napra, amely kialakult körülöttünk, gondolok itt a szurkolók szeretetére. Még egyszer köszönöm mindenkinek, aki egy kicsit is belerakott ebbe a dologba! Sikerként kell megélnünk ezt a szezont.

Kerpel-Fronius Balázs: – Ez a mérkőzés megmutatta azt az erőt, ami ebben a csapatban volt egész szezonban. Sokan nem hitték el, hogy lehet esélyünk az ötödik meccs kiharcolására, de ez a csapat és a csapat körüli segítők elhitték, hogy ez meglehet! A nézők is élvezték ezt a meccset, hihetetlenül jó hangulat volt, gratulálok a Falcónak, megérdemelten jutottak tovább! Ez a meccs élmény volt mindenkinek.

Milos Konakov: – Először is gratulálok a hazai szurkolóknak, mert fantasztikus hangulatot teremtettek! Köszönöm a mi szurkolóinknak is, akik egy munkanapon elkísértek bennünket. Szerintem nagyszerű meccs volt, amelyen hiába voltunk több időt előnyben, végig szoros találkozó volt. Nem tudom, hogy az utolsó dobásnál mi lett volna a helyes döntés. Nagy gratuláció jár minden pályára lépő játékosnak, nagyon boldog és büszke vagyok a csapatomra, hogy sikerült továbbjutnunk. Kihagytunk néhány üres dobást a rendes játékidő utolsó perceiben. Annak külön örülük, hogy a csapatkapitányunk ilyen játékkal tért vissza. Gratulálok a Szegednek a szezonjához, és sok sikert kívánok a jövőben ellenfelünknek!

Váradi Benedek: – Néhány extra dobással visszajött a Szeged a meccsbe, és bár öt perccel a vége előtt nyolc ponttal vezettünk, nem sikerült kontrollálnunk innen a meccset. Csak négy pontot dobtunk, ezt pedig egy Szeged-szintű csapat kihasználja. Nagyon jó mérkőzést, párharcot játszottunk, mind a négy meccs élvezetes volt a szurkolóknak és a játékosoknak. Örülök, hogy hosszabbítás után sikerült nyernünk, a play-offban nem egy ember dönt el minden mérkőzést, minden meccsen más volt kiemelkedő, nálunk és a Szegedben is. Bemutattuk, hogy csapatként mire vagyunk képesek, a célunkat azonban még nem értük el. Készülünk az Albára, köszönjük szurkolóink támogatását, örülök, hogy ilyen hangulatban játszottunk.