Eredetileg már május 24-én zárta volna be kapuit az algyői foltvarrók kiállítása, azonban akkora az érdeklődés a tárlat iránt, hogy két héttel tovább, június 7-ig meghosszabbította a nyitvatartást az Algyői Foltvarrók Köre. Izbékiné Cseuz Gabriella, a kör vezetője lapunknak elmondta, különleges kiállítást nyitottak meg május 18-án, ugyanis az előző évektől eltérően ezúttal nem egy, hanem fél év munkáját tárták a látogatók elé, azok az alkotásaik láthatók, amelyeket a táborok során készítettek Szente Györgyi vezetésével, akitől a tradicionális foltvarró technikát sajátították el.

Megjegyezte, a Gyevikult Nkft. támogatásával megszerve­zett tárlat azért is különleges, mert a foltvarrók körében igen ismert, elismert Szente György alkotásai is megtekinthetőek. Az attrakciók sora azonban itt még nem ért véget, az algyői foltvarrók ugyanis egy közös mellényt is készítettek egyfor­­ma mintával, ezt mindenki saját magára szabta.

Izbékiné Cseuz Gabriella el­mondta, sok érdeklődőt vonz a kiállítás, már a megnyitón 80-100 látogatójuk volt, azóta pedig szinte mindennap vannak érdeklődők. Olyanok is akadnak, akik csatlakozni szeretnének a foltvarró csapathoz, azonban ehhez szükségük lesz egy alaptanfolyam elvégzésére, amelyet ősszel szerveznek majd meg számukra. Megtudtuk, a húszfős kör egyébként jelentős, Algyőnél jóval nagyobb településeken sincs minden esetben ekkora foltvarró közösség, rá­­adásul a Tisza-parti község kö­­rének tagjai közt vannak hódmezővásárhelyi és kiskundorozsmai alkotók is.

Sőt, az Országos Foltvarró Fesztiválon is ott lesznek az algyőiek, akik az előkészületekből is kiveszik a részüket, házikós kulcstartókat készítenek, azok lesznek ugyanis a belépő ajándékok az eseményen.

A kör vezetője szerint egyébként azért is kap egyre nagyobb népszerűséget megyénkben is a foltvarrás, mert remek kikapcsolódás, amelyből egy kész termék lesz, miközben a közös varrás közösséget épít, épp úgy, mint elődeink esetében a fonó. Izbékiné Cseuz Gabriella megjegyezte, akár ajándéknak is kiváló egy-egy foltvarrással készült táska vagy neszesszer, hiszen az jóval értékesebb, mint ha üzletben vásárolnánk ilyesmit.