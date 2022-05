Fizetésképtelenné teszik őket, hogy aztán kilakoltathatókká váljanak – a Cserepes sor 9–14. szám alatti társasházban élők szerint ezt teszi most velük az IKV Zrt., amely elképesztően magas összegeket szed be tő­­lük. Az önkormányzati cég szerint a társasházban élő 5-6 családnak tavaly egymillió forintos vízdíja volt, vagyis havonta 480-490 köbméter vizet fogyasztottak összesen. Mivel a családok mindegyike 3-5 tagú, ezért elképzelhetetlennek tartják azt, hogy lakásonként csaknem 100 köbméter víz fogyott volna egy hónap alatt.

Szerintük az sem kizárt, hogy csőtörés történhetett, és a korábbi évekhez képest ezért duplázódott meg a vízdíjuk, de az IKV egyáltalán nem járt ennek utána.



De ez csak egy példa a sok közül a 30 százalékban magán-, 70 százalékban önkormányzati tulajdonú társasház életéből. Kedden az IKV közgyűlést tartott a lakók részvételével, ez 3 óra hosszán át tartott, ugyanis nem volt olyan tétel, ami kifogástalan lett volna. A lakók Chovanecz Kata önkormányzati képviselőt is segítségül hívták, hiszen ő számos társasház ügyét képviselte már korábban. A képviselő szerint már önmagában az érthetetlen, hogy a különálló házakat miért minősítették társasháznak. Úgy véli, a városnak együttmű­ködőbbnek kellene lennie a magántulajdonosokkal, és részletesebb tájékoztatást kellene adniuk számukra.



Kiderült, a városnak meg kel­­lene vásárolnia ezeket az in­­gatlanokat, amelyek összkomfortos, központi fűtéses házak, megegyezés azonban még nem született a felek között, ezért megpróbálja az IKV ellehetetleníteni az itt élőket, és rákényszeríteni őket a mielőbbi távozásra.



Az önkormányzati képviselő és a magántulajdonosok szerint az is elfogadhatatlan, hogy a társasháznak vannak olyan lakásai, amelyek az IKV szerint üresen állnak, miközben folyamatosan laknak azokban, és szerintük erről az önkormányzat is tud. Így elképzelhetőnek tartják azt is, hogy számukra nem számolnak fel költségeket, helyettük a tulajdonosok fizetnek.



Emellett 3300 forintos szemétdíjat szednek a lakóktól. Kedden kiderült, azért ilyen magas összeget kérnek egy-egy családtól, mert többletköltséget számolnak fel, így gondoskodik az IKV arról, hogy legyen pénze a társasháznak, és így tesznek a bankköltséggel is, miközben a cég szerint nem folyik be elég pénz a lakóktól, ezért likviditási gondok vannak. Pedig az ott élők közül mindenki fizet, jelentősebb tartozásuk nincs.



Szednek általános karbantartásra is több ezer forintot a lakóktól, ahogyan felújításra is, annak ellenére, hogy ilyen munkákat nem végzett ott az IKV. De előfordult az is, hogy 30 évig szedtek csatornadíjat a lakóktól úgy, hogy sosem volt ott csatornázás. Végül egy nő pert indított, ezt követően szüntették meg a díj beszedését.



Mindemellett a magántu­laj­donosok beleegyezése nélkül tavaly elbontottak egy ingatlant a társasház területén, pe­­dig azt csak 100 százalékos beleegyezéssel lehetne megtenni, és ami a pláne, hogy vélhetően a törmelékek el­szállíttatását a lakók fizették ki. Tavaly ugyanis volt egy 3,5 millió forintos szemétszállítási díjuk, ami szerintük jelentősen magasabb összeg, mint amennyibe az általuk kért szemétszállítás kerülhetett.



A keddi gyűlésen a lakók arra kérték az IKV-t, hogy ké­szítsen tételes kimutatást a be­­szedett díjakról, főként a vízdíjról, továbbá számoljanak be arról, hogy mikor látogatják a társasházat.