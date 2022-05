A Vodafone 2020 novemberében alapította toronyvállalatát, a Vantage Towers Magyarországot, a társaság mintegy 60 elektromosautó-töltőt országszerte a legfrekventáltabb bá­­zisállomásai mellé telepíti. A töltők ezek áramellátására épülnek, és mivel a cég a hálózatüzemeltetéshez szükséges igényét 100 százalékban megújuló energiaforrásokból fedezi, az autótöltők is a bázisállomásokon elérhető árammal töltik majd az elektromos járműveket. Ezzel duplán hozzájárulnak az igazi zöld autózáshoz.

Bázisállomások

A Vantage Towers folyamatosan keresi, hogyan lehet a távközlési bázisállomásait egyéb célokra is hasznosítani, és a toronyvállalat célja most is az, hogy a klasszikus, egyfunkciósak helyett olyan újszerű, multifunkcionális bázisállomásokat üzemeltessen, amelyek a meglévő ökoszisztémára – itt áramforrásra – építve optimalizálják a bázisállomások kihasználtságát.

A töltők között a 2 x 22 kW-os AC és a 180 kW-os DC villámtöltő is lesz. A 22 kW-osak plug-in hybridek és elektromos autók kiszolgálására is alkalmasak lesznek, ezeket oda telepítik, ahol az autósok jellemzően több időt töltenek. Az elektromos gépkocsik és buszok rendkívül gyors „felktankolására” alkalmas 180 kW-os DC berendezések pedig olyan helyekre kerülnek, ahol fontos, hogy rövid idő alatt érdemi hatótávhoz elegendő áramot tudjon felvenni a jármű. Például az út menti pihenőkben, a benzinkutaknál egy ilyen töltő 20-25 perc alatt akár 300 km hatótávra elegendő árammal is elláthatja az autót.

Fenntarthatóság

Izgatottan várjuk az Elektromotive Hungaria Kft.-vel közös kezdeményezésünk fogadta­tását, hiszen az elsőként Ma­­gyarországon megvalósuló programunk reményeink szerint nagyban hozzájárul majd a környezetbarát és fenntartható elektromos autók hazai elterjedéséhez. Bízunk a pozitív visszajelzésekben, mivel középtávú terveinkben nemcsak a hazai töltőállomások számának növelése, hanem a program más országokra kiterjesztése is szerepel – mondta Budai J. Gergő.

A Vantage Towers Magyarország elnök-vezérigazgatója hozzátette, a toronyvállalat a zöld működés mellett elkötelezett társaságként a villany­autózásban látja a jövőt, ezért céges flottájukat is elektromos autókra és plug-in hibridekre cserélték.

Az elektromos autótöltőket egy olyan nagyvállalat telepí­­ti majd partnerével, amely ér­­tékes együttműködési lehetőségre talált az e-mobilitás, a fenntartható közlekedés, valamint saját távközlési bázisállomás szolgáltatása között. A kormány üdvözli és támogatja azokat a megoldásokat, amelyek az innováció és digitalizáció útján a környezeti terhelést csökkentik, a fenntartható fejlődést erősítik – nyilatkozta a terv kapcsán Solymár Károly Balázs digitalizációért felelős helyettes államtitkár.

Üzemeltetés is

Az Elektromotive a hazai e-mobilitás egyik úttörő vállalkozása, a kezdetektől részt vettünk több száz otthoni és nyilvános töltőállomás telepítésében. Ennek eredményeképpen nyertük el ezt a megbízatást, amely egy komplex töltőinfrastruktúra kiépítését és üzemeltetését jelenti. A rend­­szer egyik központi eleme az InfoCharger, amely saját fejlesztésünk, és összeszerelése is hazánkban történik – mondta Mátyásfalvi János, az Elektromotive Hungaria Kft. ügyvezetője.