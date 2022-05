Sokan készítenek turmixot, shake-et is belőle, és persze ott a klasszikus lekvárfőzés is a szezon végén. Mindezek mellett azonban nem érdemes kihagyni ilyenkor az epres süteményeket sem, hiszen szinte minden édességnek jól áll ez a gyümölcs. Az alábbiakban Nóll-Uhrner Mónika, azaz Monka ad tippeket olvasóinknak, milyen finomságokkal lephetik meg magukat és családjukat a következő időszakban.

Piros-fehér torta

Mónika egyik kedvenc tortája ebben a szezonban a vörösbársony, mely az amerikai red velvet torta magyarosított változata.

Csupán annyiban különbözik a tengerentúli társától, hogy nem krémsajt kerül a krémbe, mert az a mi ízlésvilágunktól kissé idegen. Helyette én egy fehércsokis vaníliahabot készítek, melyet tejszínhabbal lazítok, és epret keverek bele – magyarázta. A torta különlegességét az ételfestékkel színezett piskóta adja, a fehér-piros színvilághoz pedig tökéletesen passzol a tetejére díszítésként helyezett friss eper is.

Ebbe a tortába és általában az összes krémes süteménybe friss eper kerül, hiszen a fagyasztott gyümölccsel ellentétben annak van tartása és nem folyik szét.

A mélyhűtött termékekkel egyébként más baj is van: sokszor íztelenek. Ezért érdemes szezonban készíteni az epres süteményeket, hiszen akkor biztos, hogy a gyümölcs tökéletesen tud bennük érvényesülni – magyarázta a házias tortákat készítő cukrász.

Kezdőknek is

A torták nem tartoznak az egyszerűen elkészíthető édességek közé, szerencsére azonban van jó pár olyan sütemény is, melyet kezdő háziasszonyok is bátran bevállalhatnak.

Szoktam készíteni például epres bocisütit: a kakaós kevert tésztára, melyet túrókrémmel foltozok össze, ha vágok eperdarabokat, máris kicsit különlegesebb lesz az összhatás. De nagyon szeretik a vendégeim például az epres piskótakockát is. Ez pont az, aminek hangzik: piskótatészta, amit sütés előtt eperrel rakok ki, majd miután elkészült, eperlekvárral, csokimázzal lehet még megbolondítani. Ez az a sütemény, amit szerintem bárki el tud készíteni és tökéletes befejezése lehet akár egy családi ebédnek is – mondta Monka. Hozzátette: hasonlóan egyszerűen elkészíthetők a muffinok is, azokba is érdemes szezonban epret darabolni.

A szegedi cukrász szerint az eper mindenféle krémes süteménybe is illik: a mascarpone, a görög joghurt, a vanília és a csokoládé is jól áll neki.

Ha például készítünk tarte kosárkákat, és azokat akár csak egy pudinggal megtöltjük, elegáns desszertet varázsolhatunk belőle csupán azzal, hogy a tetejére vágunk epret. Ha friss a gyümölcs, a zöldet is rajta hagyhatjuk. Arra viszont ilyen esetben mindig figyelni kell, hogy az eper csak közvetlenül fogyasztás előtt kerüljön rá a süteményre, hiszen gyorsan romlik. Ha tartósabb megoldást szeretnénk, zselatin­réteggel is érdemes bevonni a tetejét – magyarázta Monka. A vanília, csokoládé és eper fúziójának legklasszikusabb példája pedig a vaníliafagylalttal és friss eperrel tálalt brownie, melyet szintén nem túl bonyolult elkészíteni.

Látványos ajándék

Az eperhez tehát sokféle édes ízvilág illik, más gyümölcsökkel azonban nem érdemes keverni, mert elnyomják egymás ízét. Van azonban néhány növény, melyek kiemelik az aromáját. Ilyen a rebarbara, a menta és a citrom. Előbbit süteményekben lehet alkalmazni, utóbbi kettőt pedig például egy finom limonádé elkészítéséhez. Az eperszemek ugyanis még egy sima limonádénak is különleges aromát tudnak kölcsönözni.

Végezetül Monka megmutatott nekünk egy igen egyszerű, mégis látványos desszertet, melyet akár ajándékként is elkészíthetünk. Ehhez nincs szükség másra, mint néhány szem tökéletes, sérülésmentes eperre és némi olvasztott csokoládéra.

Az eperszemeket háromnegyed részükig mártjuk bele az étcsokoládéba, majd hagyjuk, hogy az megdermedjen rajtuk. Fontos, hogy csak ép gyümölcsökkel dolgozzunk, ha ugyanis a csokoládéba víz kerül, az összeugrik. A csokoládés eperszemeket ezt követően díszíthetjük dekorgyönggyel, aranyporral, vagy olvasztott fehércsokoládéval be is csíkozhatjuk. Azt gondolom, ha valaki kap egy doboznyit ebből, valószínűleg sokkal jobban örül majd neki, mint egy csokor virágnak vagy egy üveg italnak. De aki egy süteményt koronázna meg ezzel a dekorációval, az is valószínűleg sok elismerést zsebelhet majd be – mondta Nóll-Uhrner Mónika.