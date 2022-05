A Kiadva című vígjátéksorozat különlegessége, hogy a hazai szokásoktól eltérően teljes egészében Szegeden játszódik. Rá­­adásul a napfény városában élő vagy ahhoz kötődő színészekkel. Az operatőri és rendezői feladatokat magára vállaló Juhász Kund mintegy húsz éven át dolgozott rádiósként Szegeden, majd érdeklődése a filmkészítés felé fordult. Az ELTE Filmakadémiáján elvégezte a rendező-operatőr képzést, majd Angliába utazott, ahol egy ott élő, magyar színtársulattal rögzítette első rövidfilmjét. A Last day című alkotás több nemzetközi versenyen kiváló eredményt ért el. Ezt követte egy hatrészes dokumentumsorozat Angliában élő, neves, magyar származású személyekről, például az ország egyik legsikeresebb borkereskedőjéről, elismert zenészről és egy sikeres, női kézilabdacsapatról.

– A portréfilmek után új ki­­hívás számomra ez a vígjátéksorozat. Olyan szempont­ból otthonos, hogy stand up-­­oztam, rádiókabaréban is szerepeltem már, úgyhogy a humor nem áll messze tőlem. Izgalmas, hogy most a kamera másik oldalán, képileg valósíthatom meg magam – fejtette ki Juhász Kund, aki azonnal igent mondott a sorozat ötletgazdája, a szegediek körében a Pinceszínház társulatából, országosan pedig a Drága örökösök sorozatból közismert Rácz László felkérésére. A történet egy béketelepi házban, annak bérlői között bonyolódik. Szerelmek, vágyak, titkok, adósságok és persze rengeteg humor színesíti a cselekményt. Juhász Kund elmondta, nemcsak a helyszín, de a látványvilág is rendhagyó lesz.

– Laci írja a cselekményt, de szabadjára engedhetem a képzeletemet. Egy magyar sorozat rendszerint statikus kameraállásokkal dolgozik. A Kiadva esetében egyedi lesz a kameramozgás, valamint a felvezető és a vágóképek is. Akcióban lesz a kamera, így dinamikusabb lesz a látványvilág, amelybe belecsempésztük a szegedi jellegzetességeket is – mondta. A héten az első epizód rögzítésének végére értek, az utómunka körülbelül két hetet igényel majd, a tervek szerint május végén már élvezheti is a nagyközönség a YouTube-on.

A főszerepben Hardi Csabát láthatják majd a nézők, aki Szegeden, a hajdani Kelemen László Színitanodában tanulta a színészmesterség fortélyait. A sorozat többi szereplőjéhez hasonlóan jelenleg ő is ingyen, szívszerelemből dolgozik a forgatáson. A pszichológus Sándor szerepét alakítja.

– Az iskola után elmentem, de visszahúzott a szívem Szegedre, ennek a városnak varázsa van. A karakterem, Sándor kicsit bohókás figura. Egy pszichológus, a tudomány embere, aki ugyanakkor nyitott a spiritualitásra is. Rendkívül intelligens, mégis vicces. Egyik furcsa szituációból a másikba kerül, ahogy a különböző beköltözőket megismeri. A forgatás eddig nagyon jó hangulatban zajlott, mindenki hozzáteszi a maga kis poénját, nagyon családias az egész, igazi szívprodukció – mondta el lapunknak.