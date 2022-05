Nem volt szerencséje azoknak, akik szombaton szerették volna megünnepelni a gyereknapot az újszegedi Erzsébet ligetben.

A kezdetben borús idő után az eső is eleredt, és hűvös is volt. Néhány bátor család azért kilátogatott a rendezvényre, köztük Szilágyi Béla Tamásék is. A négy éves Boti éppen egy hajtányt próbált ki a vasutasok sátránál. Édesapja elmondta, hogy nem is csoda, hogy tetszik neki az eszköz, hiszen az anyuka is vasutas.