Az alapvetés 2019. a pandémia előtti utolsó teljes év látogatószámát és minőségét szeretnénk elérni újra a nehéz időszak után, és az előrejelzések azt mutatják, hogy elérjük, sőt lehet, hogy meg tudjunk haladni a három évvel ezelőtti adatokat – kezdte a sajtótájékoztatót Nógrádi Zoltán, Mórahalom polgármestere a Futó-Dobó Lovasközpont előtt. Az eseményen számoltak be a kisváros főszezonjának újdonságairól, aktualitásairól.

A Patkó Lovas és Szabadtéri Színház nyolcadik évadát nyitja meg a jövő hétvégén. Elkezdődött a nézőtér és a színpad építése, ami először egy jubileumi koncertnek ad otthont június 11-én, szombaton. A rendszeresen a vendégek javaslatai alapján megújuló és fejlődő színház 2022-ben új fény- és hangtechnikával, még kényelmesebb ülőhelyekkel várja a látogatókat. A szervezők idén kilenc szabadtéri és tíz lovas színházi előadással várják a közönséget.

Húsvét óta működnek a szabadtéri medencék, a rendezvénymedence és a mellette lévő nyári bejárat üzembe helyezésével hivatalosan is kitört a nyár Mórahalmon. Nógrádi Zoltán elmondta, a fürdő áprilisban ismét ötcsillagosra vizsgázott. A Magyar Fürdőszövetség hivatalos minősítése megerősítette a szolgáltatások színvonalát, a fürdő így továbbra is az ország legjobbjai közé tartozik. Az nyár programkínálatának főszereplője a Patkó Lovas és Szabadtéri Színház. A szabadtéri előadások és a lovas színházi produkciók között lesznek jól ismert közönségkedvencek és Mórahalmon először debütáló előadások is.

Fotó: Török János

A sajtótájékoztatón Benkő Dávidtól, a Vadak Ura című musical koreográfusától megtudtuk, első alkalommal dolgozott együtt Pataki András rendezővel, aki leszögezte, hogy olyan musicalt szeretne, amelyben az énekes szólisták ugyanúgy végigtáncolják a számaikat, nem leszúrt lábú énekeseket szeretne látni, ami ezekben a jelmezekben elég nagy kihívás.

Ne az legyen, hogy egy embert látunk állatbőrben és ne is állatokat, akik beszélnek, hanem egy fúziót hozzunk létre. Szerintem sikerült megfelelni az elvárásoknak – magyarázta a koreográfus. Zséli Csilla, a Vadak Ura jelmeztervezője is a kihívásokról beszélt és azt is elárulta, hogy nem volt a színészek kedvence, hiszen a több kilós szőrme nem egy kellemes viselet. Mint fogalmazott, nem fáznak benne. Ezt megerősítette Mikola Gergő, a Balkó névre hallgató farkasvezér megformálója.