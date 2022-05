Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark a kezdetektől, 2016-tól csatlakozott a Nemzeti Örökség Intézete által szervezett Emlékhelyek napja programsorozathoz.

Most szombaton legújabb időszaki kiállításukat 11 és 14 órától rendkívüli tárlatvezetéssel tekinthetik meg a vendégek.

A látogatóközpont aulájában berendezett Rákóczi nyomában című tárlat a kuruc szabadságharcon keresztül enged bepillantást a 18. század hétköznapjaiba, így a kuruc világot is átfogóan bemutatja – tudtuk meg Kiss Róbert Károlytól, az emlékpark általános igazgatóhelyettesétől.

Intézményünk 2013-tól nemzeti emlékhely és a kezdetektől részt vesz az Emlékhelyek napján, mely egységes arculatot adva népszerűsíti, mutatja be ezeket a helyeket. Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark mindig egy aktuális időszaki kiállításával csatlakozott a programsorozathoz, és a rendhagyó tárlatvezetéssel vendégeinknek bepillantást engedünk a kulisszák mögé is – mondta el a szakember.

Azzal folytatta, hogy a Rákóczi nyomában című kiállítással II. Rákóczi Ferenc vezérlő fejedelem előtt tisztelegnek, illetve azt a hiányosságot is pótolják, hogy az emlékparkban eddig nem volt kiemelt téma ez a korszak.

A tárlat Rákóczi életútja mellett a szabadságharc katonai eseményeit mutatja be a kitörésétől a szatmári békéig, azokat a helyeket is megismertetve, ahol a fejedelem megfordult bujdosása során is, és él a helyeik között az emlékezete. Gazdag tárgyi anyagot is felvonultat a kiállítás – közölte Kiss Róbert Károly.

Rákóczi által aláírt dokumentumokat is láthatnak az érdeklődők, például az 1707-es ónodi országgyűlés eredeti jegyzőkönyvét szignója mellett pecsétjével, de megismerkedhetnek a korabeli fegyverekkel, viselettel, néprajzzal és a hétköznapi élettel.

Különleges színfoltja a kiállításnak az a dioráma, terepasztal, ami egy több mint 300 figurát felvonultató csatajelenetet ábrázol és a kémlelőnyílásokon keresztül a tábornok és a közkatona szemszögéből is megfigyelhető – mondta még kedvcsinálóként az igazgatóhelyettes.