Hamarosan itt a vakáció, amely­­­­nek egy részét sok fiatal igyekszik diákmunkával tölteni. Megnéztük, jelenleg milyen állásokat kínálnak számukra, illetve milyen óra­­díjakra számíthatnak. A Me­ló-Diáknál jelenleg a szegedi fiatalok programozó, magszámláló, mozijegyszedő, kony­­hai kisegítő és gyorséttermi munkát találhatnak, ha az interneten keresgélnek. De itt bukkantunk rá a kutyaboldogító munkakörre is, amely nem más, mint állateledelek címkézése – de utóbbi ugyebár mennyivel unalmasabban hangzik.

A diákszövetkezetnél az átlagos órabérek egyébként bruttó 1200 forint körül alakulnak, de találtunk például home office-ban végezhető call centeres munkát is 1700 forintos órabérért. A Fürge Diáknál is 1200-1300 forintos órabérért lehet dolgozni, kínálnak anyagmozgató, gyorséttermi és több mezőgazdasági munkát is.

A legjobban fizető állás jelenleg egy éjszakai könnyű fizikai munka, amelyet 18 éven felüliek vállalhatnak el bruttó 1690 forint plusz pótlékért. A Meló-Depó kínálatában van kerti munka, pultos, éttermi kisegítő, műszaki technikus, rendezvény-előkészítő és raktáros állás is átlagosan bruttó 1200 forintos órabérért. Itt a programozó állásért fizetik a legtöbbet, 1550 forintos bruttó bérért hirdetik.



A legjobb ajánlatokat jelenleg a Minddiáknál láttuk, igaz, itt főleg 18 éven felüliek számára vannak munkalehetőségek. A legalacsonyabb órabérért meghirdetett szegedi állás is 1545 forintos órabért ígér, egy számlázási osztály irodai kisegítőjének.

De keresnek ter­­­­mékpromótert 1647 forintos, illetve adatelemzőt 1850 forintos órabérért – utóbbi ál­lást egyébként eleve angol nyelven hirdetik. Flachné Lucz Márta régióvezető elmondta, az egyetemisták számára felelősségteljesebb munkaköröket hirdetnek, és mivel a vizsgaidőszak már elkezdődött, ez a korosztály már most elkezdte keresni a munkalehetőségeket. A legnagyobb hullám azonban mindig június közepétől indul.

A fizikai munkák nem túl népszerűek, inkább az adminisztrációs jellegű, illetve telefonos ügyfélszolgálati állásokat keresik a fiatalok. A koronavírus-járvány óta pedig a diákmunkák világában is megjelent a home office lehetősége, ez szintén nagyon kedvelt műfaj – magyarázta Flachné Lucz Márta. Hozzátette, általában minden munkára túljelentkezés van, és ma már nem az számít, ki milyen gyorsan jelentkezik, ugyanis a megrendelő választja ki a számára legszimpatikusabb jelöltet önéletrajz alapján. A legjobb esélyük pedig mindig azoknak a diákoknak van, akik az adott területen tanulnak, illetve ráérnek dolgozni, akár egész napokat.