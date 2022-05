Vezető hírek 1 órája

Erős az UV-sugárzás, védjük a bőrünket naptejjel

A napszemüvegre és a fényvédő krémekre, tejekre is szükség van most már, hiszen az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzései szerint erős lesz az UV-sugárzás. A Nemzeti Nép­egészségügyi Központ szerint a kalap és a világos öltözék is jó választás egészségünk megóvása érdekében.

Kiss Anna Kiss Anna

Ne csak napozáskor használjunk fényvédőt, az erős UV-sugárzás miatt mindennap fontos a használata. Fotó: Frank Yvette

Ne csak napozáskor használjunk fényvédőt, az erős UV-sugárzás miatt mindennap fontos a használata. Fotó: Frank Yvette

Akár 30 Celsius-fok fölé is emelkedhet a következő napokban a hőmérséklet az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzései szerint, tehát itt az ideje annak, hogy fokozott figyelmet fordítsunk bőrünk és szemünk védelmére. Az előrejelzések szerint erős lesz az UV-sugárzás a héten, éppen ezért a Nemzeti Népegészségügyi Központ azt tanácsolta a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében, hogy 10 és 16 óra között fokozott óvatossággal tartózkodjunk a szabadban, 11 és 15 óra között pedig lehetőleg ne menjünk a tűző napra. Hozzátették, leégés ellen használjunk a bőrtípusunknak megfelelő, az UV-A- és az UV-B-sugarak ellen egyaránt védő naptejet, hiszen a leégés és a bőrrák közötti összefüggést senki sem vitatja. Az elmúlt másfél évtizedben országos szinten jelentősen nőtt, csaknem megduplázódott a melanoma és a nem melanoma típusú bőrrák gyakorisága. Mint ismert, a melanoma a bőr pigmenttermelő sejtjeiből kiinduló rosszindulatú daganatos betegség. A bőrproblémák elkerülése, korai felismerése érdekében javasolt évente szűrővizsgálatra menni, valamint havonta önvizsgálatot tartani, melynek során ügyeljünk arra, hogy van-e elváltozás az anyajegyeinken. Fontos az is, hogy a szemünket is óvjuk napszemüveggel, mert a napsugárzás UV-tartománya károsíthatja a szemet. Egyáltalán nem mindegy, hogy hol szerezzük be a napszemüvegünket, hiszen csakis az optikákban kapható szemüvegek vannak ellátva megfelelő szintű UV-szűrővel. Fontos, hogy a napszemüveg az UV-sugarakat 400 nanométerig kiszűrje, erre a lencséken elhelyezett, UV400-as jelzésű matricák utalnak. A szakemberek szerint sötétebb színű lencsével érdemes szemüveget venni, mert a világos, például a rózsaszínes lencsék nem védenek megfelelően a verőfényes napsütésben. Mindemellett a káros sugarak ellen a széles karimájú kalap is megfelelő választás lehet, valamint a Nemzeti Népegészségügyi Központ szerint a világos színű ruházat is segíti a megelőzést.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!