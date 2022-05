Mit csináljon a szülő akkor, amikor az óvodás gyereke azt kérdezi, hogyan vethetne véget a háborúnak? – többek között erre a kérdésre adott választ Szlankó Viola, az Unicef Magyarország gyermekvédelmi vezetője a Praktiker Karrier által szervezett online előadáson, miután a cég ismét csatlakozott az Európai Sokszínűségi Hónaphoz. A beszélgetés témája az volt, hogy a felnőttek miként kommunikáljanak gyermekeikkel a változó világról.



A szakember kiemelte, minden, ami a felnőtteket körülveszi, valamilyen módon ott van a gyerekek életében is, éppen ezért fontos, hogy az ő érettségüknek megfelelő módon beszélgessünk velük például a koronavírus-járványról. Ha ezt nem tesszük, akkor szorongás, viselkedési probléma alakulhat ki a kicsiknél, ahogyan az történt a Covid miatt is, minden második gyermeknél alvási és étkezési problémák, indulatszabályozási gondok, figyelemzavar jelentkezett.



A szakember azt javasolta, a gyerekek kérdései mentén beszélgessünk a témákról. Ha nem kérdez a gyerek, akkor azért lehet, mert megszokta már, hogy nem kap választ, vagy fél kérdezni, mert tart az elutasítástól. Ebben az esetben is finoman be lehet vinni a témát a beszélgetésbe, például egy ahhoz kapcsolódó mesekönyvön keresztül, valamint ha minél több időt tölt a szülő a gyerekkel, akkor akár a közös játék közben is előjönnek majd azok a dolgok, amelyek újdonságnak számítanak.



Szlankó Viola szerint óvodás korban még nem ajánlott híradót nézetni, viszont a nagyobbakat a menekülteknek való segítségnyújtásba is be lehet már vonni, mert a szorongás egyik ellenszere, ha érezzük, hogy tudunk tenni valamit. Akkor se aggódjon a szülő, ha a gyerekei például háborúsat játszanak, mert ez az egyik legjobb eszköze annak, hogy levezessék a bennük lévő feszültségeket – szögezte le. A gyermekvédelmi vezető megjegyezte, azt se tiltsuk meg, hogy háborús képeket rajzoljon a gyerek, mert a művészet által mindannyian ki tudjuk fejezni a bennünk lévő érzéseket.