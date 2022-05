Ami magát a filmet illeti, 13 Ma­­kovecz Imre tervezte épületet mutat be Makón úgy, hogy a televízió szerkesztő-riportere, Baráth Réka ráadásul mindegyik helyszínre valamilyen különleges, a városhoz kötődő járművel érkezik – így felbukkan a képsorokon a nevezetes Ford T-modell is. Borka Péter rendező arra is felhívta a figyelmet, hogy sok archív felvételt is felhasználtak, így például a Hagymaház építését megörökítő egykori híradós felvételeket, de ily módon szólal meg a város már elhunyt főépítésze, Novák István és ma­­ga Makovecz is.

A film egyben szórakoztató, élményt nyújtó alkotás is, a tervek szerint azonban nem csak így tárják a nézők elé: 13 önálló részre bontják, afféle idegenforgalmi ajánlófilmekként mutatják majd be például a helyi infópont csendes szobájában. Az alkotás készítői: Kis­istók Tímea felelős szerkesztő, szerkesztő-riporter; Borka Péter rendező, operatőr-vágó; Baráth Réka szerkesztő-riporter; Vígh Vivien Mercédesz szerkesztő-­riporter; Rácz Richárd opera­tőr-vágó; Miklós András operatőr-vágó és Borovics Tamás színművész voltak, utóbbi a nar­­rátor szerepét vállalta.