A két covidos év után idén, megírtuk, meg tudják rendezni a szegedi borfesztivált. A helyszínen már épülnek a bódék, húzzák ki köztük a vezetékeket is, bár áram azokban még nem fut. Szegedi olvasónk azért kereste meg szerkesztőségünket, mert azt látta pénteken, hogy a környezetgazdálkodás alkalmazottai gallyazást végeznek a téren. Látta azt is, hogy a gallyakat rögtön be is darálják, azok nem maradnak a fesztivál leendő helyszínén. Nem érti viszont azt, hogy miért nem lehetett ezeket a munkálatokat korábban elvégezni, amikor még nem akadályozzák a borfesztiváli előkészületeket?

A kérdéssel a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. vezetőjéhez fordultunk. Makrai Lászlótól megtudtuk: nem először gallyaznak idén a Széchenyi téren. Három héttel ezelőtt már dolgoztak ott a környezetgazdálkodás munkatársai, ahogy sok más fás területen is városszerte. Azóta azonban sok fafaj lombfakadása elindult, emiatt kell megismételni a munkálatokat. Addig ugyanis, amíg ki nem hajtanak egy fa levelei, nem lehet tudni, mely ágakban van élet, és melyek száradtak el, amiket el kell távolítani.

A környezetgazdálkodás igazgatója példákat is hozott az egyes fafajták eltérő „ütemtervére”. A császárfa és a japán akác még jelenleg sem bont leveleket, és vannak olyan fajok, mint a platán, amelyeknél részlegesen, foltokban indult meg mostanra a levelek növekedése. Platánfából sok található a Széchenyi téren. Ehhez a fafajhoz tartozik például a szegediek által jól ismert „disznófa” is.

Makrai László elmondta: ami valóban balesetveszélyes a munkaterületen, az a kitáblázások szerinti lezárások figyelmen kívül hagyása, ami a kerékpárosokra jellemző. Arra hívta fel a biciklisek figyelmét: tartsák be a lezárásokat!