Már a három évvel ezelőtti első Vásárhely Kupa is leginkább egy izgalmas piknikre hasonlított, de akkor még főleg a sportolók és családtagjaik töltötték meg a Hódtói görkorcsolyapályát és környékét. Mostanra egy igazán zsibongó programmá nőtte ki magát a rendezvény: rengeteg versenyző, családtagok, barátok és kíváncsiskodók töltötték együtt a napot.

A III. Vásárhely Kupát közösen szervező All U Need Dance Studio Sportegyesület és a Bessenyei Ferenc Művelődési Központ idén országos rendezvényt hirdetett, pályázati támogatással. Az invitálást - Szombathely kivételével - valamennyi határon belül hivatalosan jegyzett görkorcsolyás szervezet elfogadta.

Pup Olivér edző, az All U Need SE vezetője lapunknak elmondta: összesen 113-an versenyeztek hétvégén a Hódtói pályán, rövid és hosszú távú, amatőr és profi gyorsasági futamokon. Véleménye szerint minden a terv szerint alakult, mindenki a maximumot nyújtotta, a profi versenyzők megmutatták, mit érhetnek el a kitartó sportolók. Így az érdeklődők is tökéletes inspirációt kaphattak.

Azt ugyanis nem győzte hangsúlyozni, hogy a helyi közösség érdekében emelték országos szintre az eseményt. Azért, hogy egy szakmailag profi versenyen lássák a családok, mire vállalkoznak a gyerekek, mit érhetnek el kitartó munkával. De szombaton nem csak a versenyzők produkciója volt elismerésre méltó, megmutatkozott a helyi szülői közösség összetartó ereje. Ami, Pup Olivér szerint kitűnik a mai átlagos világból.

A helyi görkorcsolyás csapatból harmincegyen versenyeztek szombaton.

Kitartással minden fejleszthető, a nemzetközi élmezőnyhöz viszont adottság is kell. Meg állóképesség és robbanékonyság a hosszú távú futamokon ahhoz, hogy komoly terhelés után az utolsó 5-600 méteren még bírja a sprintet a görkorcsolyás. Ráadásul aszfalton kell fizikai erő, meg, hogy a szabadtéri időjárási körülmények lehetőleg ne zavarják a versenyzőt. Mert nomád körülmények között is helyt kell állni - mondta Pup Olivér.

Hozzátette: Csapatából egy kadett korosztályú lány és egy fiú azért küzd keményen, hogy az országos válogatott csapatba bekerülve álljanak rajthoz augusztusban Belgiumban. Ehhez elvárt az ország öt legjobb eredménye, a szintfelmérőkőn és az összetartás edzőtáborban elért kitűnő teljesítmény. Ezért nagyon sokat dolgoznak.