HódmezővásárhelyBenkő Zsolt fideszes önkormányzati képviselő javaslatára végül levették a képviselők az április végén megtartott közgyűlés napirendi pontjai közül a „Hódmezővásárhely MJV Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájának és TOP Plusz Városfejlesztési Programterve” tárgyalását. A képviselő elképesztő hiányosságokra hívta fel a figyelmet.

Áttekintettem a mintegy 260 oldalas anyagot. Nem tu­­dom, mi történik a polgármesteri hivatalban. Kíváncsi vagyok, hogy ezt az anyagot ki ellenőrizte. Egy személynek áttekinteni komoly munka – mondta elöljáróban Benkő Zsolt. Arról is beszélt, hogy az anyagot egy külső cég készítette a városfejlesztési iroda közreműködésével.

A dokumentum összeállításánál valószínűleg a „Ctrl C – Ctrl V” billentyűkombináció is nagy szerepet kapott. Valaki másolt, és nem nézte át, hogy valóban helyesek-e, vagy úgy helyesek-e az adatok, ahonnan lemásolta. Sajnálom, hogy a város vezetése ezt az anyagot ilyen formában a közgyűlés elé hozta. Én 3 oldalnyi hibát találtam. Hogy egy megyei jogú város önkormányzata nem tudja a saját közigazgatási területén működő iskolák nevét, és hogy kik a fenntartói, továbbá nem tudja, hogy milyenek a város időjárási vi­­szonyai, ez számomra elfogadhatatlan – mondta Benkő Zsolt, aki hangsúlyozta, ezek a tárgyi tévedések méltatlanok Hódmezővásárhelyhez, ezért kérte, hogy vegyék le a napirendről, és egy későbbi ülésen tárgyalják, ha már kijavították a tévesztéseket.



Ennél súlyosabb hiba is előfordult az anyagban. Erre szintén Benkő Zsolt hívta fel a figyelmet. Öreg-Kishomok külterület, nem pedig belterület, és a tanulmánnyal ellentétben Erzsébeten és Batidán 21-22 éve van vezetékes gáz, még Rapcsák András idején történt a kivitelezés.



Barák Anita, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője elmondta, az önkormányzati fenntartású intézmények vezetőinek is kiküldték az anyagot, de nem érkezett észrevétel senkitől az említett hibák miatt. Ígéretet tett, hogy megteszik a szükséges javításokat.