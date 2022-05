A 7 fordulós, svájci rendszerű Honfoglaló-kupa sakkversenyt szombaton már ötödször rendezték meg. A tornacsarnokban 66 játékos, köztük 6 nő ült asztalhoz, a legifjabbaktól – a legfiatalabb 10 éves volt – a 80-as éveiket taposókig minden korosztály képviseltette magát, Pusztaszer színeit heten. Akadtak tekintélyes Élő-pontszámosok is a mezőnyben, például Szegedről Csizmadia László (2306), Kecskemétről Soós Árpád (2349) és Vásárhelyről Tatár Kis Szabolcs (2353).

Covid idején

Tavaly harmadik lettem a kupán, most nem állok ilyen jól. Na, bemegyek és jól megveretem magam – közölte a szegedi születésű kecskeméti Csala Imre az egyik szünetben, kávét kortyolgatva (végül 5 ponttal 6. lett, a szerk.) Arra is emlékezett, még a koronavírus-járvány idején is megtartották a versenyt, akkor kellő távolságban ültek egymástól és maszkot viseltek. Sági Mihály főszervező azzal toldotta meg: a játékosokat kiszolgálták, a szendvicset és a kávét is a kezükbe adták.

Baráti döntetlen

Három éve voltam először itt. Most a legutóbbi játszmában gyalogelőnyöm volt, mégis remi lett a vége – bosszankodott a szentesi származású 84 esztendejével a legidősebb résztvevő Váczi Sándor, aki Orosházáról érkezett. A mellette álló fiatalember elárulta: évente egyszer vesz részt sakkversenyen, mindig Pusztaszeren. Akadt, akit a kerekesszék sem akadályozott meg abban, hogy induljon a Honfoglaló-kupán.

A verseny két legnagyobb Élő-pontszámú sakkozóját összesorsolták a 6. fordulóban, Soósnak 5, Tatár Kisnek 4,5 pontja volt a kör előtt. A nagy összecsapás elmaradt, talán 1 perc sem telt el, kezet nyújtottak egymásnak és megosztoztak a ponton.

Ilyenkor belefér egy baráti döntetlen – kommentálták, azt is megemlítve, mindketten először tagjai a Honfoglaló-kupa mezőnyének. Azt is elmondták: kellemes, baráti hangulatú a viadal, az is tetszett nekik, hogy a rendezők gondoskodtak kávéról, szendvicsről, üdítőről és finom ebédre is invitálták a résztvevőket.

Fotó: Imre Péter

Jövőre is

És az eredmények. Abszolútban a három 6 pontos közül a szegedi Marjanovic Alex győzött, megelőzve Soós Árpádot és a Volosin Vladimirt, a profik csapatversenyét a Maróczy SE Szeged nyerte, az amatőrökét a házigazdák, a szenioroknál Csala Imre, az ifjúságiaknál a vásárhelyi Megyaszai Balázs, az amatőröknél Mihály János végzett az élen, a legjobb női játékos Nagy Noémi lett. A díjak átadásánál Máté Gábor polgármester, Varga Ferenc jobbikos országgyűlési képviselő és Sági Mihályné, a Pusztaszer Községért Közalapítvány elnöke működött közre.

Bízom benne, jövőre is lesz Honfoglaló-kupa, mi szeretnénk megrendezni – mondta zárásként Sági Mihály.