Bár még bő egy hónap van hátra az idei tanévből, a táborszervezők többsége mostanra meghirdette nyári programjait. Ebben a szektorban minden évben megfigyelhető, hogy csak óvatos emeléseket hajtanak végre, sok szülőnek anyagilag valószínűleg így is fájni fog a vakáció tartalmas elfoglaltsággal való feltöltése.

Ugyanis a legolcsóbb táborok is bőven 20 ezer forint felett kezdődnek, két tízezres szinte sehol nem elég egy ötnapos, napközis rendszerű programsorozatért. Vagyis ha valaki a 10 hetes nyári szünetből akár csak 4 hetet szeretne így lefedni, egy gyerek esetében is minimum százezer forintos kiadással kell kalkulálnia. Márpedig a legtöbb családban a táboroztatás nem csupán élmény, hanem kényszer is, hiszen a kicsik napközbeni felügyeletét valahogy biztosítani kell akkor is, ha a szülők dolgoznak, a nagyszülők pedig nem elérhetők.

A Szent-Györgyi Albert Agóra most jelentette meg szokásos Vakáció Programfüzetét, amelyet immár 34 éve készítenek el, összegyűjtve a szegedi vakáció ajánlatait. Ebben elsősorban a saját szervezésű táboraik szerepelnek, amelyek hagyományosan az olcsó kategóriába tartoznak. Idén ezekért típustól függően 22–30 ezer forintot kell fizetni.

A kínálatban szerepelnek kirándulós, mozgásos, illetve a különböző tanulmányi területekhez és hobbikhoz kapcsolódó programok is, így a nyári szünetben meg lehet tanulni például sütni-főzni, filmet készíteni, bűvészkedni, de lesz robotika, kézműveskedés, színjátszás, illetve olyan programok is, amelyek a tudományt hozzák közelebb a fiatalokhoz.

A drágább ajánlatok elsősorban a költségesebb programokat tartalmazó táborok, ahol például lézerharcolni, kalandpályára, trambulinparkba és sárkányhajózásra viszik a gyerekeket, illetve a lovas-, valamint a nyelvtáborok – ezek ára átlagosan 35 ezer forint körül van. Ez az ár pedig még csak nem is a plafon. Találtunk az idei kínálatban sporttábort, illetve vadasparki tábort 36 ezer forintért, lovas angoltábort 39 ezerért, illetve gokarttábort 50 ezer forintért is. Utóbbi összegért egyébként vannak bentlakásos, illetve vándortáborok is, igaz, ezekből meglehetősen szűkös a kínálat. Ilyen programból egyelőre egy mesetábort, egy bringás és egy lovastábort láttunk.

Persze vannak olcsóbb táborok is. A hagyományos önkormányzati napközis táborban öt nap mindössze a menzai étkezés díjába, 3145 forintba – nem tankerületi központhoz tartozó iskolába járó gyerek esetében 5030 forintba – kerül.

Ennek befizetési időszaka éppen a héten van, amelyet az ETELKA portálon keresztül lehet megtenni. Emellé a szülőknek már csak egy bérletet vagy tíz vonaljegyet kell biztosítaniuk, vagyis ha a maximálisan igénybe vehető 3 hetet kihasználja valaki, akkor is kevesebbet költ, mint ha bármely más táborba egy hétre fizetné be gyermekét.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a népszerű, vagyis jó ár-érték arányú, illetve vonzó programot kínáló táborok hamar betelnek – már most is vannak olyanok, amelyekre nem tudnak több jelentkezést fogadni. Aki pedig azt hiszi, hogy a szegedi táborok drágák, téved. Vásárhelyen a BFMK programkínálatában 21 és 25 ezer forint között mozognak az árak, Algyőn pe­­dig 20 ezer forintért hirdetik a táborok egy részét. Igaz, utóbbi településen a helyi gyerekeknek kedvezményt adnak.