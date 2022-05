Egy nagyon hosszúra nyúlt szezon ért véget nem olyan régen. Mit érzett, amikor hazaért a kanadai világbajnokságról?A világbajnokság nemcsak ennek az egynek, hanem egyben az elmúlt négy évnek a lezárása is volt. A koronavírus, az olimpiai kvalifikáció és az ötkarikás játékok miatt tartalmas évek vannak mögöttem. Nagy szusszanás volt valóban, amikor landolt a gép Magyarországon, és tudtam, hogy már csak hazamegyek, és vége az évnek.

Mivel tölti az idejét, mi játssza a főszerepet a vb-t követő időszakban?Elsősorban az aktív pihenés! A teljes leállás nehéz, de persze messze nem olyan intenzitású edzéseket végzek, mint korábban. A napjaim azért telítettek. A koronavírus miatt nagyon figyelnünk kellett magunkra, így sok egyéni elintéznivaló háttérbe szorult, most viszont ezek ránk zúdultak.

Ha már említette, hogy egy olimpiai ciklus zárult le, hogyan összegezné az elmúlt négy év történéseit?Nehéz eltekinteni a koronavírustól, hiszen majdnem két szezont befolyásolt a világjárvány. Eredményesség szempontjából viszont jobb ciklust zártam, mint az ezt megelőző négy év, hiszen az olimpiáról van egy bronzérmem. Phjongcsang ugyan magasra tette ne­­kem a lécet, de úgy gondolom, sikerült ugyanúgy, ha nem job­ban teljesítenem.

Tagadhatatlan, hogy a rövidpá­lyás gyorskorcsolyát egyre na­gyobb figyelem övezi Magyarországon. Hogyan éli meg a kiemelt érdeklődést?Négy évvel ezelőtt Budapesten volt a kvalifikációs vi­­lágkupa. Nem mondom, hogy kevesen voltak, de nem annyian, mint Debrecenben, ahol két versenyt is rendeztek, és mindkét alkalommal megtöltöttük a csarnokot. Főleg egy ilyen Covid-időszak alatt ez egy nagyon jó érzés volt. Az olimpia szezonjában nőtt meg a sport­águnk popularitása, ezt pozitívnak tartom a jövőre nézve.

Valami vége egyben valaminek a kezdetét is jelenti. Kezdődik az újabb négyéves ciklus?Ebbe még nem gondoltam bele. Egy hónappal ezelőtt ért véget a vb, eléggé kitolódott ezzel a szezon, nálunk március elején-közepén véget ér az év, most ez egy hónappal kitolódott. Egy normális szezon után is kapunk néhány hét pihenőt, és most ebben még bőven benne vagyunk.