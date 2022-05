Visszatértek a vízibivalyok a sándorfalvi Ökoparkba: téli szálláshelyükről tegnap az utolsó állatot is átszállították a Mákszem Bivalyoskert tulajdonosai. A többtonnás jószágokat egyesével, utánfutón utaztatták, ezt a megoldást biztonságosabbnak érezték, mint a hajtást.

Ezek nagyon jól nevelt állatok, így a legtöbb magától felsétál a szállító járműre. Persze van egy-két hisztis köztük, de őket meg már ismerjük

– mesélt a többnapos kalandról Balogh Bernadett.

Az érdeklődők egyébként eddig is látogathatták ezeket az állatokat, tavasszal ugyanis szinte minden hétvégén volt bivalysimogató.

Közel ötszázan jártak nálunk, főleg kisgyermekes családok. Kipróbálhatták a traktorokat, talicskázhattak takarmányt, és persze etethették, simogathatták is a bivalyokat

– mesélte Bernadett. Mostantól azonban „dolgoznak” a vízibivalyok, hiszen tavaly óta az ő dolguk rehabilitálni a Nádastó növényekkel benőtt részét, hogy ismét előbukkanjon a vízfelület és benépesülhessen élővilággal.

Fotó: Török János

Tavaly a terület nagyjából hatvan százalékán pusztították el a nádat, idén azonban egy része ennek újrafakadt. Nagyjából 3-4 év alatt tűnik el majd teljesen a nádas

– beszélt a projektről Balogh Bernadett.

Mindez azt is jelenti, hogy az Ökoparkba látogatók nem mindig látják majd a bivalyokat, hiszen azok nagy területen legelnek. Ezekben a napokban azonban még a kiépített pallósor melletti szárnyéknál vannak, szombaton pedig, a felújított Nádastó Szabadidőpark ünnepélyes átadásának alkalmából is ide terelik őket, hogy akik szeretnék, testközelből láthassák ezeket a hatalmas állatokat. Összesen 22 tehén és egy bika otthona lesz a következő hónapokban a terület, június végétől pedig itt is fognak elleni, így nyár közepétől tovább bővül az állomány és borjakat is lehet majd látni.