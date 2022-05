Az ötlet onnan jött, hogy velünk is előfordult néha, hogy hirtelen ötlettől vezérelve, játék nélkül jöttünk ki a játszótérre – meséli a kétgyerekes édesapa, Keményffy Zoltán.

A két gyerek közül az egyik most 5, a másik 12 éves, és a kisebbik természetesen szívesen játszóterezik. Persze amikor játék nélkül érkezik egy gyerek, általában konfliktusba keveredik a többivel, mert ő is szeretne egyet magának. Ezt hivatott feloldani a doboz, amelyet maguk a szülők töltöttek meg mindenféle játékkal. Oldalán kedvesen megfogalmazott felirat kéri a használókat, hogy távozás előtt mindent tegyenek vissza a helyére.

A játéktároló doboz eredetileg egy víztisztító berendezés tartódoboza volt, nem Keményffy Zoltán készítette – a szakmája sem asztalos, hanem roncsolásmentesanyag-vizsgáló. Egy barátjától kapta.

Minden gyereknek van otthon felesleges játéka, így a ládikó gyorsan megtelt – mondta.

Tapasztalatai szerint a doboznak van egyfajta közösségépítő szerepe, mert amióta kint van, azóta a gyerekek a leggyakrabban az itteni játékokkal közösen játszanak. Ami a legkellemesebb meglepetés: a doboz egy hónapja került a helyére, de egyetlen játék sem tűnt el, sőt a számuk még gyarapodott is. Rongálás sem történt – igaz, ez valószínűleg annak is köszönhető, hogy a területet kamera figyeli.

Drimba Tibor, a falu polgármestere azt mondta a Délmagyarországnak, hogy a faluban összesen 3 játszótér van. A piac melletti most készült el, és a sikerre való tekintettel alighanem ott is lesz majd játékdoboz. Hasonlót egyébként sem ő, sem az ötletgazda édesapa nem látott még, úgyhogy kuriózumnak is tekinthető.