Ha az időjárás úgy akarja, a mindszenti szabadstrand üzemeltetéséért továbbra is felelős Koczka Gábor június 11-i szezon indítást tervez. A feladatban két éve a Városgazda Nonprofit Kft.-t váltó Gábor elmondta, hogy olyan visszatérő problémák is megoldódnak, mint a szemétszállítás. A szerződött üdülőtulajdonosoktól hetente egyszer keddenként a szolgáltató háztól szállítja el a hulladékot.

A tavaly kialakított parkolási rend marad, a kezdeti nehézségeket korrigálták, a szolgáltatás ár-érték arányban elfogadottnak tűnik. A strand területén lévő ingatlanonként két darab ingyenes parkolásra jogosító engedélyt biztosít a helyi önkormányzat. A dokumentumot az ingatlantulajdonos írásos kérelmére a polgármesteri hivatal jogi iroda közterület-felügyelője adja ki.

Nagy hanghatás nélkül

A május első napján tartott lakossági fórumon is elsők között hangzott el a késő esti, hangos bulik kérdése. Erről Koczka Gábor az ott jelen lévőket és lapunkat szintén úgy tájékoztatta: egy nagyobb nyitó és záró zenés-táncos rendezvényt terveznek. A kettő között pedig mindössze további egy-két alkalommal számíthatnak erre a környéken pihenők és lakók.

Diszkó helyett inkább tartalmasabb programokkal kell számolni. Az üzemeltető szándéka, hogy a napközbeni szórakozásnak adjanak teret, amolyan tengerparti hangulattal. A BárKa Terasz mellett nagyobb, akár strandolni, akár sportolni vágyó baráti társaságoknak is használható pihenőhelyet terveztek. De szerveznek majd SUP deszkákon vagy kajakkal teljesíthető vízitúrákat is.

Klasszikus és modern

Ahogy az üzemeltető szavaiból kiderült: a szabadstrand kínálatával lefedné, de egyúttal össze is hangolná a különböző korosztályos igényeket. Az eltérő célcsoportokat egy jól működő, kompromisszumra kész közösséggé formálná. Pontosan úgy, hogy a piros abroszos, pörköltet és klasszikusan magyaros fogásokat kínáló vendéglátás megfér a büféjellegű, továbbá a fiatal generációk ízlésének megfelelő, trendkövető hamburgerrel. Szerinte mindez összehangolható nem csupán étel és ital, de az egyéb nappali-esti programokban is. Idén már működik a ködszínház, az előadásokhoz raklapból készített, szabadon ide-oda pakolható ülőhelyeket terveztek.

A kutyák is csobbannak

– Ha konfliktus van, tudni kell kezelni – mondta Koczka Gábor arra a kérdésre, előfordult-e tavaly a kutyások és nem kutyás fürdőzők közötti nézeteltérés. A mindszenti szabadstrand állatokkal együtt érkezőknek elkerített része ugyanis különösen népszerű a térségben. Már kora reggel sokan kihasználják. A tervek szerint egy modernebb mobil kerítést kap a leválasztott terület, illetve új ülőhelyekkel rendezik be azt a partszakaszt. Megoldást kerestek arra is, hogy bár a kutyák nem vihetők a fürdőzőterületre, a vendéglátó­helyeket megközelíthessék a kedvenceikkel érkezők.